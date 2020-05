Prokuratúra podľa prezidentky Čaputovej potrebuje zásadné zmeny, bude diskutovať s odborníkmi

Vyžadujú sa zásadnejšie zmeny

Čižnárovi končí funkčné obdobie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.5.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová pozýva na rokovanie do Prezidentského paláca odborníkov z rôznych právnických profesií a inštitúcií, aby diskutovali o systémových zmenách fungovania prokuratúry na Slovensku. Agentúru SITA o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Blížiaca sa voľba generálneho prokurátora je podľa prezidentky prvým krokom. Prokuratúra si podľa hlavy štátu vyžaduje zásadnejšie zmeny, ktorým má predchádzať odborná diskusia.„Prezidentka Zuzana Čaputová pozýva na rokovanie do Prezidentského paláca odborníkov z rôznych právnických profesií a inštitúcií, aby diskutovali o systémových zmenách fungovania prokuratúry na Slovensku,“ napísal Strižinec.Čaputová sa v utorok 19. mája vyjadrila, že forma poslaneckého návrhu pri novele zákona o prokuratúre zužuje priestor odbornej prípravy takejto novely. Prezidentka si myslí, že voľba generálneho prokurátora je iba prvým krokom.„Prokuratúra si však podľa prezidentky vyžaduje oveľa zásadnejšie zmeny, ktorým má predchádzať poctivá a seriózna odborná diskusia. Stretnutie sa uskutoční v utorok 26. mája 2020,“ uviedol Strižinec s tým, že o konkrétnych menách, ktoré sa diskusie zúčastnia budú informovať neskôr.V utorok 19. mája novelu zákona o prokuratúre predložili do Národnej rady Slovenskej republiky vládni poslanci Juraj Šeliga (Za ľudí), Alojz Baránik (SaS), Ondrej Dostál (SaS), Petra Hajšelová (Sme rodina) a Milan Vetrák (OĽaNO). Podľa nej by sa generálnym prokurátorom mohol stať aj človek, ktorý v minulosti nepôsobil ako prokurátor. Potrebná je aj 15-ročná prax v oblasti práva či minimálny vek 40 rokov. Zvyšuje sa aj počet inštitúcií, ktoré ho môžu navrhnúť.Sedemročné funkčné obdobie súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára sa končí 17. júla. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh parlamentu.