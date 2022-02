Prokuratúra stále nerozhodla o sťažnostiach vyšetrovateľov NAKA, Chylo nepochybil pri návrhu na vzatie do väzby

Nezistili žiadne pochybnosti

Sú naďalej stíhaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Generálna prokuratúra SR ešte nerozhodla o sťažnostiach proti obvineniu vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR (NR SR) to potvrdil námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera.Zároveň zdôraznil, že nepovažuje obdobie rozhodovania o sťažnostiach za neprimerane dlhé. Kandera sa spolu s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom na zasadnutí spomínaného výboru NR SR zúčastnili.Kandera zároveň uviedol, že prokurátor Juraj Chylo podľa prokuratúry nepochybil pri návrhu na vzatie do väzby vyšetrovateľov.„Vzhľadom na to, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic to namietal, zaoberali sme sa tým v rámci operatívnej porady generálneho prokurátora. Nechali sme prešetriť okolnosti návrhov na vzatie do väzby zo strany prokurátora krajskej prokuratúry. Bolo to uzatvorené s tým, že sme nezistili žiadne pochybnosti, ktoré by zakladali disciplinárnu zodpovednosť tohoto prokurátora, respektíve porušenie zákona z jeho strany,“ pokračoval Kandera.Krajský súd v Bratislave prepustil 1. októbra obvinených vyšetrovateľov NAKA a dočasného šéfa policajnej inšpekcie Pavla Sch. z väzby na slobodu, pretože ich trestné stíhanie je neopodstatnené. Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašin sú však naďalej stíhaní pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti.Čurilla a Ďurka, ktorí pracovali v rámci tímu Očistec na vyšetrovaní sledovaných trestných káuz, boli obvinení v súvislosti s vyšetrovaním trestných vecí zločineckej skupiny takáčovci. Údajne bránili členovi skupiny Martinovi Mikulcovi v roku 2020 v návrate na Slovensko zo zahraničia, čím chceli docieliť vznik dôvodu na jeho útekovú väzbu. V prípade Ďurka sa tiež obvinenie týka údajnej manipulácie s výpoveďou svedka Csabu Dömötöra.Ďalšie obvinenie celej štvorice policajtov je spojené so zámerom NAKA vyšetrovať aktivity takzvaného antitímu policajnej inšpekcie. Pre danú vec bol obvinený aj dočasný šéf Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Peter Sch. Ten rovnako čelí obvineniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti.