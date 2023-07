Prokuratúra v Kazachstane eviduje pokusy o nábor obyvateľov na boj v ruskej armáde

1.7.2023 (SITA.sk) - V kazašskej Kostanajskej oblasti zaznamenali pokusy o nábor miestnych obyvateľov, aby sa pripojili k ruským silám pri invázii na Ukrajinu. Ako referuje web Kyjev Independent, v piatok o tom informovala regionálna prokuratúra v spomenutej oblasti.Podľa prokuratúry sa na sociálnych sieťach objavili reklamy vyzývajúce miestnych obyvateľov, aby vstúpili do ruskej armády. Prokuratúra poznamenala, že za boj v armáde cudzieho štátu hrozí desať rokov väzenia.Podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky sa Rusko od minulého roka pokúšalo naverbovať občanov zo Strednej Ázie. Migranti v Rusku často dostávajú letáky o vstupe do armády a náborový inzerát sa mnohokrát prekladá do kirgizského, uzbeckého a tadžického jazyka. Vyskytli sa aj prípady nátlaku a núteného podpisu vojenských zmlúv.