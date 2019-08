Prokuratúra v Moskve žiada zbaviť demonštrantov rodičovských práv

Policajti zatýkajú demonštranta počas demonštrácie za slobodné a spravodlivé voľby v centre Moskvy 3. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. augusta (TASR) - Moskovská prokuratúra žiada súd, aby zbavil rodičovských práv manželský pár, ktorý 27. júla prišiel na protestné zhromaždenie aj so svojím ročným dieťaťom. Napísal to v utorok denník Novaja gazeta.Podľa vyhlásenia prokuratúry rodičia počas zhromaždenia na podporu nezaregistrovaných kandidátov volieb do moskovského zastupiteľstva zverili svoje dieťa "tretej osobe", čím "ohrozili zdravie a život chlapca a spôsobili mu telesnú a duševnú ujmu".Vyšetrovaním sa tiež zistilo, že otec chlapčeka ani nemá právo voliť poslancov moskovského zastupiteľstva, keďže má v hlavnom meste len dočasné povolenie na pobyt.Prokuratúra je presvedčená, že rodičia "zneužili svoje rodičovské práva na úkor záujmov svojho syna".Moskovská prokuratúra súčasne oznámila, že spustila kontrolu kvôli ďalším prípadom demonštrantov, ktorí na úradmi nepovolené protestné zhromaždenia, konané 27. júla a 3. augusta, prišli aj so svojimi deťmi.Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý sa zaoberá udalosťami v Moskve z 27. júla, vyhlásil pátranie po Sergejovi Fominovi - dobrovoľníkovi štábu nezaregistrovanej kandidátky Ľubov Soboľovej. O Fominovi je podľa Sledkomu "z verejne dostupných zdrojov" známe, že pri odchode z nepovoleného zhromaždenia vzal na ruky cudzie dieťa a vďaka tomu nerušene prešiel cez policajný kordón.V kauze nepokojov z 27. júla je obvinených spolu desať osôb. Na základe rozhodnutia súdu je deväť z nich už vo väzbe.Podľa webového servera OVD-Info, ktorý monitoruje situáciu a poskytuje právnu pomoc a rady osobám zadržaným na protivládnych pochodoch a zhromaždeniach, bolo na spomínaných akciách 27. júla a 3. augusta zadržaných 1373 a 1001 osôb. Opozícia tvrdí, že bezpečnostné zložky pri zákrokoch proti demonštrantom použili neprimeranú silu. Rusko v tejto veci kritizovali aj vlády mnohých západných štátov.Medzi zadržanými je aj viacero ľudí, ktorí sa v blízkosti dejiska protestov ocitli náhodou, pripomenul v utorok denník Novaja gazeta.Tým bol aj manžel členky pobočky vládnej strany Jednotné Rusko v meste Kurgan. Nataľja Teľminovová v utorok v miestnej televízii vyhlásila, že na protest proti protiprávnemu zadržaniu svojho manžela ruší svoje členstvo vo vládnej strane. Súčasne oznámila, že podáva sťažnosť na postup policajných orgánov, pričom sa mieni obrátiť "na prokuratúru, na ministerstvo vnútra, na úrad ochrancu ľudských práv i na kanceláriu hlavy štátu".