Prokuratúra v Nemecku predpokladá teroristický motív útočníka z Kolína

Na snímke pohľad na policajtov na hlavnej železničnej stanici 15. októbra 2018 v Kolíne nad Rýnom. Polícia v Kolíne uzavrela časti hlavnej železničnej stanice v tomto západonemeckom meste v dôsledku bližšie nešpecifikovanej rukojemníckej drámy. Objavili sa aj správy o tom, že zaznelo niekoľko výstrelov. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Karlsruhe 17. októbra (TASR) - Nemecká Spolková prokuratúra vidí dostatočné indície pre konštatovanie, že pondelková rukojemnícka dráma v lekárni na Hlavnej železničnej stanici v Kolíne nad Rýnom a predchádzajúci pokus o podpaľačský útok v tamojšej prevádzke rýchleho občerstvenia mali radikálno-islamistické pozadie. Opiera sa pri tom o výpovede svedkov a vyjadrenia páchateľa.Päťdesiatpäťročný Sýrčan, ktorý utrpel pri policajnom zásahu životunebezpečné zranenia, mohol mať podľa spomínanej inštitúcie teroristický motív, vyplýva zo stanoviska zverejneného v Karlsruhe, ktoré sprostredkoval v stredu Západonemecký rozhlas (WDR).Nemecké médiá už skôr informovali, že svedkovia počuli páchateľa hlásiť sa k skupine Islamský štát (IS) a usilovať sa o vycestovanie do Sýrie. Navyše mal Sýrčan požadovať prepustenie na slobodu istej Tunisanky, ktorej manžel je známy teroristickými aktivitami.Nemecká Spolková prokuratúra už v utorok v súlade s očakávaním prevzala vyšetrovanie pondelkového diania v Kolíne nad Rýnom, pričom chce prioritne objasniť, či útočník spáchal akciu ako člen IS a či mal pri tom priamo zasvätených komplicov alebo či jestvovali osoby, ktoré vedeli o jeho zámeroch. Muž čelí obvineniu z dvojnásobného pokusu o vraždu a nebezpečného ublíženia na zdraví.