Prokuratúra žiada svedkov, aby poskytli dôkazy k nehode na Orave

Záber z videa na sociálnej sieti PZ SR. Foto: Fcb PZ SR/Prtscr Foto: Fcb PZ SR/Prtscr

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) – Generálna prokuratúra (GP) SR sa opätovne obracia na verejnosť so žiadosťou o poskytnutie akýchkoľvek dôkazov v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou na Orave. ktorá sa stala 30. septembra. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.Prokuratúra považuje za dôkazy najmä očité svedectvá alebo videozáznamy eventuálnej nedisciplinovanej či až "pirátskej" jazdy predmetných vozidiel nielen bezprostredne pred časom nehody.uviedla Predajňová.K tragickej dopravnej nehode došlo v nedeľu (30.10.) pred 12.00 h na ceste I/59. Podľa žilinského krajského policajného hovorcu Radka Moravčíka 27-ročný Poliak viedol v smere od Dolného Kubína do Oravského Podzámku osobné auto zn. Ferrari.uviedol.Pri čelnej zrážke utrpel 57-ročný vodič škody z okresu Dolný Kubín ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Zranenia mali aj jeho 50-ročná spolujazdkyňa a 21-ročný spolujazdec.