Propagácia pedofílie, zoofílie či nekrofílie bude trestným činom

Bratislava 28. novembra (TASR) - Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík, ako sú napríklad pedofília, zoofília či nekrofília, bude novým trestným činom. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú vo štvrtok odsúhlasili poslanci Národnej rady (NR) SR. Právnu úpravu predložili poslanci z koaličnej SNS.Novou legislatívou sa do Trestného zákona dopĺňa skutková podstata nového trestného činu - Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík.Ak je propagácia týchto činov preukázateľne vykonávaná za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít, nebude podľa novely považovaná za trestnú.Nová legislatíva má zabezpečiť ochranu spoločnosti voči podpore a verejnej propagácii rôznych sexuálnych patologických praktík a najzávažnejších porúch sexuálneho zamerania, ktorými sú pedofília, nekrofília a zoofília.Predkladatelia poukázali na to, že najmä internet a sociálne siete umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie šírenie správ aj nemravného obsahu. Preto je podľa nich nevyhnutné stanoviť nové prísnejšie hranice pred týmito "osobitnými formami obťažovania v oblasti mravnosti".Poslanci poznamenali, že návrh je aj reakciou na doteraz publikované články o niektorých sexuálnych patologických praktikách, ktoré ich podľa slov predkladateľov svojim obsahom propagovali, respektíve ospravedlňovali.Na základe pozmeňujúceho návrhu predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka sa z novely vypustili definície nových pojmov "pedofília", "nekrofília" a "zoofília" vzhľadom na to, že ich definície sú obsiahnuté v Medzinárodnej klasifikácií chorôb.Novela má byť účinná od 1. januára 2020.