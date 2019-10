Propagáciu eKasy spustila Finančná správa SR aj na sociálnej sieti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. októbra (TASR) - Finančná správa (FS) SR pokračuje v intenzívnom informovaní podnikateľov, ktorí zatiaľ neevidujú tržby v systéme eKasa. Spustila reklamnú kampaň aj na sociálnej sieti, ktorá dopĺňa doterajšie opatrenia, ako napríklad upozornenia, plagáty a letáky dostupné na úradoch a informovanie prostredníctvom médií, informovala v piatok FS.Finančná správa spustila reklamu na sociálnej sieti s názvom "" Je to heslo kampane, v ktorej chatbot FS Taxana vyzýva podnikateľov, ktorí ešte stále neevidujú tržby v systéme eKasa, na čo najskoršie pripojenie.pripomenula hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová. Podnikatelia musia v eKase evidovať tržby okamžite po jej dodaní výrobcom, dovozcom alebo distribútorom.Reklamná kampaň na sociálnej sieti dopĺňa prechádzajúce opatrenia. Vo štvrtok (10. 10.) rozposlala finančná správa do elektronických schránok na portáli finančnej správy softwarningové upozornenie tým podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa. Na daňových a colných úradoch sú zároveň k dispozícii informačné letáky či plagáty. Tie bude finančná správa distribuovať aj na ďalšie štátne či samosprávne inštitúcie.Podnikatelia musia začať evidovať tržby elektronickými registračnými pokladnicami pripojenými online na systém finančnej správy najneskôr do konca roka. Za nesplnenie tejto povinnosti im hrozia vysoké pokuty. V súčasnosti FS eviduje 132.552 pripojených elektronických registračných pokladníc z celkového počtu viac ako 200.000.