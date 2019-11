Prosinečki skončil vo funkcii trénera Bosny a Hercegoviny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sarajevo 27. novembra (TASR) - Robert Prosinečki skončil po neúspechu v kvalifikácii EURO 2020 vo funkcii trénera futbalovej reprezentácie Bosny a Hercegoviny. Koniec prišiel po vzájomnej dohode s národným zväzom, informovala agentúra SID.Päťdesiatročný Chorvát, ktorý viedol národný výber od januára 2018, už oznámil koniec v septembri po prehre 2:4 s Arménskom. O tri dni neskôr svoje vyhlásenie stiahol.Bosna a Hercegovina, ktorá skončila v kvalifikačnej J-skupina na štvrtom mieste, bude o šampionát bojovať v semifinále B-divízie baráže Ligy národov so Severným Írskom. Druhú dvojicu v play off tvoria Slovensko a Írsko. Ak postúpia Slováci aj Bosniaci, o miestenku na ME si zahrajú v Bosne, ktorú tak už povedie nový tréner.