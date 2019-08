Protest v Moskve za spravodlivé voľby prebieha pokojne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. augusta (TASR) - V daždivom počasí a pod dohľadom stoviek policajtov a príslušníkov špeciálnej jednotky OMON sa v sobotu v ruskej metropole Moskva o 13.00 h SELČ začala ďalšia, tentoraz povolená demonštrácia za slobodné a spravodlivé voľby.Organizátori očakávajú na proteste okolo 100.000 ľudí. Podľa stránky WhiteCounter (Biele počítadlo), zaoberajúcej sa počítaním účastníkov mítingov, sa na úvod podujatia nachádzalo na Sacharovovom prospekte odhadom 7200 ľudí. Ruské ministerstvo vnútra neskôr odhadlo počet účastníkov na 15.000.Z dôvodu zamietnutia registrácie nezávislých kandidátov a kritikov Kremľa do volieb do mestského parlamentu sa od 14. júla v Moskve konajú protesty. Zatiaľ najmasovejšie boli úradmi nepovolené zhromaždenia z 27. júla a 3. augusta, na ktorých bolo dočasne zadržaných viac ako 2000 ľudí.Krátko pred začiatkom protestu sprevádzaného technickými problémami s bezdrôtovými mikrofónmi policajti zadržali v jej štábe odmietnutú kandidátku a právničku protikorupčného fondu Ľubov Soboľovú, ktorá sa na ňom chcela tiež zúčastniť. Oznámila to na svojom twitterovom konte, kde zverejnila aj trojminútové video.V súvislosti s demonštráciou polícia podľa webovej stránky OVD-Info zadržala doteraz v Moskve päť osôb. Nepovolené protesty sa v sobotu konajú aj v Petrohrade a Rostove na Done, kde bolo k 14.00 h SELČ zadržaných celkom 38 ľudí.