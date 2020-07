Protest za odstúpenie Kollára bude v piatok v Bratislave, dôvodom je jeho diplomová práca

Prehliadanie podvodov demoralizuje spoločnosť

Nedostatočne funkčný antiplagiátorský systém



Kauza Kollárova diplomová práca

Líder mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj magisterský titul získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.



Kollár v reakcii na to v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom.



Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.





3.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na Námestí SNP v Bratislave sa bude v piatok 3. júla konať protest za odstúpenie Borisa Kollára Sme rodina ) z funkcie predsedu Národnej rady SR (NR SR).Organizátormi udalosti s názvom "Za odpochodovanie plagiátorov z politiky” sú Komunita Zastavme korupciu, Naše Slovensko, Iná politika a Radikálna Filozofia. Agentúru SITA o tom informovala projektová manažérka Nadácie Zastavme korupciu Klára Bernátová."Podnetom na usporiadanie verejného zhromaždenia je nedávne zistenie, že druhý najvyšší ústavný činiteľ SR získal vysokoškolský titul podvodom, za čo odmieta vyvodiť náležitú zodpovednosť. Ako sa ukázalo už v minulosti, obdobne získali tituly aj niektorí ďalší politici apolitičky," priblížila Bernátová.Usporiadatelia v oficiálnom stanovisku apelujú aj na nebezpečenstvo zľahčovania samotného problému."Kollárov plagiát nie je len principiálnou záležitosťou, ale najmä činom, ktorý sa nedá pomenovať inak, ako vedomým podvodom. Prehliadanie podvodov pritom demoralizuje spoločnosť, vytvára neférové prostredie a nahráva tým, ktorí si to zľahčujú," ozrejmila Bernátová.Organizátori protestu chcú poukázať na nedostatočne funkčný antiplagiátorský systém, ktorý podľa nich nie je schopný odhaliť doslovné skopírovanie množstva cudzieho textu do záverečnej práce.Na základe uvedených skutočností požadujú odstúpenie Borisa Kollára z postu predsedu NR SR, zefektívnenie antiplagiátorského systému na vysokých školách a vzdanie sa používania titulov u politikov a političiek, pri ktorých sa "jasne preukázalo", že získali titul obhájením záverečnej práce, ktorá je plagiátom.Verejné zhromaždenie sa začína v piatok o 18:00 a vystúpia na ňom zástupcovia a zástupkyne Študentskej rady vysokých škôl , Komunity Zastavme korupciu, Renáta Hall z iniciatívy To dá rozum a ďalší. Pri účasti na zhromaždení je povinné nosiť rúško.