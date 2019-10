Protestujúci proti zvýšeniu cien paliva zajali ôsmich policajtov

Na snímke protivládny demonštrant hádže kamene do príslušníkov polície počas protestu v Quite. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Quito 10. októbra (TASR) - Skupiny pôvodných obyvateľov Ekvádora v rámci masových protestov proti stúpajúcim cenám pohonných hmôt zajali vo štvrtok v metropole Quito ôsmich príslušníkov polície. Lídri protestov tiež vyzvali na ich "radikalizáciu", informovala agentúra AFP.Uniformovaných policajtov vrátane jednej ženy držia protestujúci v kultúrnom dome v Quite, kde majú skupiny pôvodných obyvateľov z celého Ekvádora svoj hlavný stan.Pôvodní obyvatelia podporovaní študentmi a odborovými zväzmi vyzvali Ekvádorčanov na generálny štrajk. Demonštranti tvrdia, že ich najdôležitejšou požiadavkou zostáva opätovné zavedenie dotácií na pohonné hmoty, ak im však vláda nevyhovie, tak by v konečnom dôsledku mohli žiadať aj o odstúpenie prezidenta Lenína Morena.Moreno vyhlásil minulý štvrtok 60-dňový výnimočný stav. K takémuto opatreniu pristúpil po tom, ako vodiči autobusov a taxíkov zablokovali ulice Quita, kde medzitým dochádzalo k násilným zrážkam polície s demonštrantami.Zrušením dotácií na pohonné hmoty po 40 rokoch sa ich ceny viac ako zdvojnásobia. Ekvádorská vláda však tvrdí, že vďaka tomu a daňovej reforme by mohla ušetriť miliardy dolárov. Zrušenie dotácií je zároveň súčasťou balíka úsporných opatrení, na ktorých implementácii sa Ekvádor dohodol s Medzinárodným menovým fondom (MMF).