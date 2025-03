Protestujúci v Košiciach kričali „Dosť bolo Fica“, kritizovali Blahu aj Erika Kaliňáka – VIDEO, FOTO

Prišlo menej ľudí

7.3.2025 (SITA.sk) - Zhromaždenia „Slovensko je Európa“ pokračovali aj v piatok 7. marca v 40 mestách doma aj v zahraničí. V Košiciach protestujúci opäť kričali „Dosť bolo Fica!". Protestné zhromaždenie sa v metropole východu začalo o 18:00, jeho účastníci absolvovali najprv pochod centrom mesta, následne sa zhromaždili pri pódiu pri Dolnej bráne.Moderátor protestu Andrej Klobušník pre agentúru SITA po skončení protestu uviedol, že si netrúfa odhadnúť presnejší počet účastníkov, vzhľadom na to, že počas podujatia sa menil.„Na začiatku sa mi zdalo, že je tých ľudí menej, odhadoval som tých šesť až desaťtisíc. Potom, čo pochod vyštartoval, mnohí ešte prišli, takže v druhej polovici to bolo hustejšie. Odhadnem, že to mohlo byť tých 12 až 16-tisíc," vyjaril sa. Pripustil, že to bolo menej, než pri prvých dvoch protestoch v Košiciach, dodal ale, že s tým rátali.„Tendencia je, že druhý, tretí protest sú vrcholom, potom to ide trošku dole," myslí si. Poznamenal, že rolu zohrávajú aj iné faktory, napríklad počasie. „Paradoxne, v zime je to lepšie," dodal Klobušník so smiechom.Podľa Klobušníka dopadlo podujatie veľmi dobre. „Mám pocit, že je čím ďalej, tým menej zádrhelov. Postupne to organizačne vychytávame," myslí si. Skonštatoval, že sa im darí s organizáciou, majú dostatok dobrovoľníkov a tiež to zvládajú i po finančnej stránke, vďaka príspevkom od ľudí. Dodal, že ich motivácia k organizácii podujatí sa nezmenila.„Nerobíme to pre našu prestíž, nie sme ani politicky aktívni, ani to neplánujeme. Robíme to čisto ako občiansku iniciatívu, pretože cítime potrebu ukazovať tejto vláde, že si nenecháme iba tak potichu skákať po hlave," objasnil.Počas zhromaždenia bol v dave viditeľný banner strany Sloboda a Solidarita (SaS) , a tiež transparent s označením hnutia Slovensko , na ktorom stálo: „Ľuďom vyššie dane, sebe zlaté vane". Klobušník k tomu uviedol, že to nie je ideálne.„Často hovoríme, že si neprajeme, aby túto vlnu využívala akákoľvek politická strana na svoju propagandu," zdôraznil s tým, že ich protesty sú nestranícke. Dodal, že od slovenskej opozície očakávajú zjednotenie sa a začatie spolupráce. „Aby niečo dosiahla pre Slovensko a nie pre sledovanie svojich vlastných záujmov," doplnil.Medzi rečníkmi na proteste vystúpila riaditeľka Nadácie Zastavme Korupciu Zuzana Petková , historik z iniciatívy Free Belarus Lukáš Glesk, stand-up komička Diana Rennerová, a napokon investigatívny novinár Marek Vagovič.Od rečníkov i moderátor podujatia zaznievala, okrem iného, kritika viacerých udalostí posledných dní, napríklad ďalšej návštevy slovenského europoslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD) v Moskve, kde sa stretol napríklad i so šéfom ruskej tajnej služby.Rovnako opakovane zaznievalo meno ďalšieho slovenského europoslanca Erika Kaliňáka (Smer-SD), ktorý sa pred niekoľkými dňami v relácii 1 na 1 z produkcie portálu interez.sk vyjadril, že ak by sa Rusi dostali do Užhorodu, mala by SR spoľahlivého suseda.Účastníci podujatia okrem hesla „Dosť bolo Fica!" skandovali napríklad aj „My sme Európa" či „Hanba!" a „Vlastizrada!". Na transparentoch sa dali nájsť heslá ako „Slobodné Slovensko bez Putina" či „Spravili ste z tatranského tigra mŕtvu rybu na Dunaji".Ušetrená nebola ani slovenská opozícia, na jednom z transparentov stálo „Opozícia nemá (gu...) zuby!". Podujatie sa začalo hymnou Európskej únie, zavŕšené bolo hymnou Slovenskej republiky.Podujatie usporiadala iniciatíva Košice Spoločne. Na jeho pokojný priebeh dohliadala i polícia. „Polícia na mieste dohliadala na bezpečnosť a zabezpečovala plynulý priebeh podujatia. Zhromaždenie prebehlo pokojne a bez narušenia verejného poriadku," uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Najbližšie sa zhromaždenie sa v metropole východu bude konať 21. marca.