Protesty by mali pokračovať od utorka či stredy, Gröhling hovorí aj o generálnom štrajku

Čaputová bude zrejme vetovať návrh

Raj pre zločincov a mafiánov

3.2.2024 (SITA.sk) - Protesty by mali pokračovať do budúceho týždňa približne od utorka či stredy. V týchto dňoch by pravdepodobne malo byť hlasovanie o novele Trestného zákona . Uviedol to Branislav Gröhling SaS ) v rozhovore pre portál Aktuality.sk.V prípade, že v parlamente schvália promafiánsky balíček, bude to podľa Gröhlinga len ďalším signálom pre ľudí, aby prišli opäť do ulíc a vyjadrili svoju nespokojnosť.Gröhling predpokladá, že prezidentka Zuzana Čaputová bude tento návrh vetovať a opäť príde do Národnej rady SR.„Stále to však neskončí. Aj keby prezidentka vrátila novelu a vládna koalícia by opäť prelomila jej veto, tak tam bude podanie na Ústavný súd , čo môže byť ďalším signálom pre verejnosť prísť do ulíc," uviedol Gröhling s tým, že protesty by tak v takejto forme pokračovali ďalej.Ako Gröhling naznačil, do úvahy by mohol pripadať aj generálny štrajk . „Na niekoľko minút alebo hodinu by celá spoločnosť vyslala jasný signál cez generálny štrajk. Že toto je niečo, čo sa v demokratickej krajine nemôže diať," povedal GröhlingDodal, že nespochybňuje zostavene koalíce, a to, že môžu vládnuť a majú mandát na to, aby mohli robiť zmeny. „Ale nie takýmto spôsobom, že tu vytvoria krajinu, čo bude absolútnym rajom pre zločincov a mafiánov," uzavrel Gröhling.