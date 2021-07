Protesty na hraniciach vám nepomôžu, odkázal pendlerom minister Mikulec

Akcie vytvárajú zbytočné napätie

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Avizované protesty spojené s blokovaním hraničných priechodov pendlerom nepomôžu. Po stredajšom rokovaní vlády to skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ).Podľa neho Ústavný súd SR , a nie vláda určil, že ľudia zaočkovaní prvou dávkou vakcíny majú byť považovaní za nezaočkovaných. Pendleri pritom podľa ministra mali dosť času, aby „riešili svoju situáciu".„Absolútne nemá zmysel, aby chodili a blokovali hraničné priechody, pretože znepríjemňujú život všetkým, ktorí chcú cestovať, cestujú alebo tranzitujú," povedal šéf rezortu vnútra s tým, že takéto akcie vytvárajú len zbytočné napätie.„Pendleri, keď chcú pendlovať, musia dodržiavať pravidlá," vyhlásil Mikulec.Polícia bude podľa ministra v tomto prípade konať podľa zákonných možností. „Urobíme všetko pre to, aby hraničné priechody boli spriechodnené," dodal Mikulec.Pendleri v stredu na 17:00 avizovali blokádu vybraných hraničných priechodov s ČR, Rakúskom a Maďarskom. Nepáčia sa im totiž nové podmienky pre vstup do SR.Od pondelka 19. júla totiž platí, že nezaočkovaní pendleri sa pri vstupe do SR musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako sedem dní.