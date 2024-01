Protesty opozície proti „promafiánskemu balíčku“ budú pokračovať, podľa Sulíka ide do tuhého

Zastavenie promafiánskeho balíčka

Rozprava o zrušení špeciálnej prokuratúry



Bližšie informácie o protestoch a ďalšom postupe v parlamente oznámia predstavitelia strán PS, KDH a SaS v pondelok.



5.1.2024 (SITA.sk) - Protesty opozície proti návrhu novelyktorý obsahuje aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry , budú pokračovať aj po sviatkoch.Najbližšie protesty budú vOznámili to lídri strán Progresívne Slovensko (PS) „Robert Fico zaznamenal prvú prehru, keď chcel dať zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry ako darček svojim oligarchom už pred Vianocami. Plné námestia a dôrazný boj v parlamente ho však prinútili ustúpiť, čo vôbec nečakal. Náš tlak v parlamente a na námestiach však musí pokračovať,“ povedal predseda PS Michal Šimečka. Ako ďalej dodal, cieľom protestov je promafiánsky balíček nielen spomaliť, ale úplne zastaviť. Zrušenie 20 rokov fungujúcej inštitúcie a zásadné zníženie trestov za korupciu je podľa neho neprípustné a spoločnosť aj politici sa tomu musia jasne postaviť na odpor.„Musíme tiež zabrániť tomu, aby v dvoch tohtoročných voľbách vyhrali zástupcovia vládnej koalície, pretože nemôžu mať všetko,” vyhlásil Šimečka.Predseda KDH Milan Majerský dodal, že vládna koalícia od prvého dňa po voľbách namiesto zlepšovania zdravotníctva, školstva, stavania diaľnic či rozvíjania regiónov láme spravodlivosť cez koleno, znižuje tresty za korupciu a ruší špeciálnu prokuratúru.„Chyby a nedostatky sa dajú opraviť odbornou diskusiou, to však strany Smer, Hlas a SNS nechcú. Oni chcú pomáhať svojim blízkym, aby neboli trestne stíhaní – a tomu musíme zabrániť,“ zdôraznil.Podľa slov lídra SaS Richarda Sulíka „ide do tuhého“, keďže v najbližších dňoch ich v parlamente čaká rozprava o zrušení špeciálnej prokuratúry.„Bude veľmi záležať na tom, či ubránime na Slovensku právny štát alebo sa z nás opäť stane čierna diera Európy a kolónia Ruska. Ak si Robert Fico a jeho poskokovia mysleli, že nás po sviatkoch umlčia, tak sú na omyle. V protestoch budeme pokračovať,“ povedal Sulík.Ako ďalej dodal, čím viac ľudí vyjde do ulíc, tým jasnejšie si začne Peter Pellegrini (Hlas-SD) uvedomovať, že mu protesty nepomáhajú v jeho ambícií stať sa prezidentom.