Protesty poľských farmárov eskalujú, na policajtov hádzali demonštranti dlažobné kocky

Zablokovali diaľnice do Varšavy

Tlak na Tuskovu vládu

6.3.2024 (SITA.sk) - Účastníci protestu farmárov v poľskej Varšave hádzali na políciu dlažobné kocky a pokúšali sa pretlačiť cez bariéry pri parlamente, pričom niekoľko policajtov zranili.Polícia tiež niekoľko desiatok ľudí zadržala. Demonštranti sa do parlamentu nedostali.Stredajšie udalosti predstavujú eskaláciu protestov farmárov z ostatných týždňov. Tie podnietila politika Európskej únie a dovoz potravín z Ukrajiny, ktorý podľa nich ohrozuje ich živobytie.Protestujúci požadujú odstúpenie od Európskej zelenej dohody, ktorej cieľom je boj proti zmene klímy pomocou opatrení, ktoré poľnohospodári odsudzujú ako príliš nákladné.Chcú tiež uzavrieť poľsko-ukrajinskú hranicu a zastaviť dovoz ukrajinských potravín.Farmári s traktormi zablokovali diaľnice vedúce do Varšavy, zatiaľ čo tisícky ich podporovateľov prišli pred úrad vlády. Niektorí pošliapali vlajku Európskej únie a zapálili falošnú rakvu s nápisom farmár.K farmárom sa pridali baníci, lesníci či poľovníci, pričom trúbili a odpaľovali petardy a dymovnice, a to aj napriek upozorneniam polície, že používanie pyrotechniky je zakázané. Niektorí demonštranti pálili pneumatiky.Protest zvýšil tlak na vládu premiéra Donalda Tuska , ktorý je silno proeurópsky a za podporu Ukrajiny v boji proti ruskej invázii.Tusk sa snaží splniť požiadavky farmárov a ich frustráciu označil za oprávnenú. Podľa svojich slov plánuje navrhnúť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zelenej dohode.Napriek Tuskovým krokom na zmierenie s farmármi mal protest silne protivládny charakter a slogany na niektorých plagátoch ho odsudzovali.