Protesty proti srbskému prezidentovi pokračovali ôsmy víkend po sebe

Protesty v Belehrade, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 26. januára (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v sobotu už ôsmy týždeň po sebe do ulíc srbskej metropoly Belehrad, aby protestovali proti prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi, ktorého obviňujú z nedemokratických metód vládnutia. Informovala o tom agentúra APA.Demonštranti vyšli do centra Belehradu napriek mrazivému počasiu a piatkovým uisteniam o Vučičovom odhodlaní chrániť novinárov.Pokračujúca séria protestov sa začala 9. decembra po tom, ako opozičného politika Borka Stefanoviča v novembri zbili násilníci pred politickým mítingom v meste Kruševac. Opozícia pripisuje vinu za udalosť spoločenskej atmosfére zastrašovania a násilia, ktorú podľa nej vyvoláva vládna koalícia vedená Vučičovou stranou.Protestné hnutie, ktoré nemá priame politické väzby, no podporuje ho opozícia, vystupuje aj proti korupcii a obmedzovaniu slobody médií. Na zhromaždeniach sa zúčastňujú aj opoziční politici, organizátori im však nedovolia vystupovať s prejavmi. Demonštrácie sa konajú v približne dvoch desiatkach srbských miest.Bývalý srbský ultranacionalista Vučič dnes deklaruje, že chce reformovať Srbsko a priviesť ho do Európskej únie. Obvinenia opozície z obmedzovania demokratických slobôd odmieta.Európsky parlament vo svojej nedávnej správe venovanej Srbsku dôrazne vyzval Belehrad, aby zlepšil situáciu v oblasti slobody prejavu a slobody médií.