Protesty stiahli hongkonskú ekonomiku do recesie

Na archívnej snímke príslušníci poriadkových síl stoja zoči-voči demonštrantom počas protestu v Hongkongu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 15. novembra (TASR) - Hongkonská ekonomika po 10 rokoch upadla do recesie, potvrdili v piatok vládne údaje. Negatívny vplyv na ekonomiku majú čoraz viac násilné protivládne protesty a eskalácia obchodnej vojny medzi Čínou a USA.Hongkonský hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od júla do septembra v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom na sezónne upravenej báze klesol o 3,2 %, uviedla vláda a potvrdila svoj prvý odhad. Keďže sa HDP medzikvartálne znížil druhý štvrťrok po sebe, ekonomika sa ocitla v technickej recesii.Keďže koniec protestov je nedohľadne, analytici varujú, že finančné a obchodné centrum môže čakať dlhší a hlbší pokles než počas globálnej finančnej krízy v rokoch 2008/2009 alebo počas epidémie SARS v roku 2003.V medziročnom porovnaní HDP padol o 2,9 %, čo bolo takisto v súlade s prvým odhadom. Z tohto pohľadu je to najslabší výkon hongkonskej ekonomiky od globálnej krízy.Vláda takisto zhoršila celoročný výhľad ekonomiky. Teraz počíta s poklesom o 1,3 %, doteraz počítala s nárastom v pásme 0 % až 1 %. To by bola prvý ročná kontrakcia od roku 2009.uviedla vláda.