Protesty v Bielorusku pokračujú, tisícky ľudí vytvorili v uliciach dlhé rady solidarity (video)

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Tisícky ľudí vyšli aj vo štvrtok do ulíc bieloruského Minska a ďalších miest na protest proti výsledkom nedeľňajších volieb, ktoré pripisujú víťazstvo dlhoročnému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi , a tvrdým zásahom polície proti účastníkom pokojných demonštrácií.Vo viacerých oblastiach Minska vytvorili ženy dlhé "rady solidarity". Mnohé z nich boli oblečené v bielom, držali kvety a portréty svojich blízkych, ktorých zadržali počas protestov.Ľudské reťaze sa rýchlo rozrástli po celom meste a krátko popoludní zaplnili hlavné námestia aj triedy v centre. Motoristi im vyjadrili podporu trúbením. Podobný protest sa odohral už aj v stredu.V Minsku a ďalších mestách takisto vo štvrtok proti policajnému násiliu protestovali stovky robotníkov veľkých priemyselných podnikov.Desiatky vojenských a policajných veteránov zase na protest v ostatnom období zverejnili videá, v ktorých na protest odhadzujú svoje uniformy a odznaky.Viacero populárnych moderátorov zo štátnych televízií zase zo solidarity s demonštrantmi dalo výpovede.Celonárodné protesty v Bielorusku vyvolali výsledky nedeľňajších prezidentských volieb, podľa ktorých vyhral doterajší bieloruský líder Alexander Lukašenko so ziskom 80 % hlasov, čo mnohí považujú za zmanipulované. Opozičná kandidátka Svetlana Cichanovská, ktorá počas predvolebnej kampane pritiahla davy ľudí, získala len desať percent.Od začiatku protestov polícia zadržala 6 700 ľudí, stovky pri zásahoch utrpeli zranenia a dvaja ľudia tiež zomreli. Polícia proti davom použila slzný plyn, zábleskové granáty aj gumové projektily.Ministerstvo vnútra informovalo, že od nedele utrpelo zranenia 103 policajtov a 28 skončilo v nemocnici. V Minsku a Baranoviči neznámi páchatelia, ktorých neskôr zadržali, v stredu zrazili dopravných policajtov.Bieloruský vyšetrovací výbor začal v súvislosti s dianím vyšetrovanie organizácie masových nepokojov. Pre osoby, ktoré uznajú vinnými, by to mohlo znamenať až 15 rokov väzenia.Brutálne potlačenie protestov vyvolalo vlnu kritiky na Západe. Americký minister zahraničia Mike Pompeo napríklad v stanovisku vyhlásil, že voľby neboli slobodné ani spravodlivé.Šéf zahraničnej politiky EÚ J osep Borrell zase uviedol, že európska dvadsaťsedmička posúdi svoj vzťah s Bieloruskom a zváži opatrenia proti osobám zapojeným do neprimeraného zásahu polície a neoprávnených zatknutí a úradníkom, ktorí sa podieľali na možnom zasahovaní do volebného procesu.