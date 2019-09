Protesty v Indonézii si vyžiadali stovky ranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 25. septembra (TASR) - Viac ako 300 ľudí utrpelo v Indonézii zranenia počas stredajších protestov proti plánovaným zmenám trestného zákonníka, ktoré podľa demonštrantov predstavujú hrozbu pre ich občianske slobody. Informovala o tom agentúra DPA.Najmenej 254 študentov muselo podstúpiť krátke ošetrenia, pričom ďalších 11 demonštrantov zostáva aj naďalej v nemocnici. V stredu to na tlačovej konferencii uviedol šéf jakartskej polície Gatot Eddy Pramono. Podľa jeho slov bolo počas zrážok s demonštrantami zranených aj 39 príslušníkov polície.V Jakarte museli indonézske bezpečnostné zložky pristúpiť k použitiu slzotvorného plynu a vodných diel, aby takým spôsobom rozohnali skupinu približne 3000 študentov protestujúcich pred budovou parlamentu.Poriadková polícia sa s demonštrantami, ktorí na ňu hádzali kamene, podľa miestnych médií zrazila aj v mestách Makasar a Medan.Parlament mal pôvodne návrh zmien trestného zákonníka schváliť v utorok, avšak na žiadosť indonézskeho prezidenta Joka (vysl. džoka, pozn. TASR) Widoda hlasovanie odložil.Widodova výzva bola podľa DPA práve reakciou na masové študentské protesty, počas ktorých študenti v utorok v Jakarte dokonca vylomili bránu parlamentu.Na základe novej legislatívnej úpravy by mal byť dobrovoľný pohlavný styk mimo manželstva trestaný až do výšky dvoch rokov odňatia slobody, zatiaľ čo za život v spoločnej domácnosti bez uzatvorenia manželského zväzku by súd mohol dvojici vymerať väzbu v trvaní do šiestich mesiacov.Zmeny by sa mali dotknúť aj politickej sféry, pričom za urážku prezidenta alebo viceprezidenta by hrozila väzba až do výšky štyri a pol roka.Ak by sa urážka hlavy štátu a viceprezidenta stali trestnými činmi, došlo by v Indonézii podľa DPA k obnoveniu stavu, ktorý v krajine platil pred rokom 2006. Práve v tom roku totiž indonézsky ústavný súd v reakcii na podnet občanov urážku najvyšších predstaviteľov štátu dekriminalizoval.