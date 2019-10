Protesty v Katalánsku si vyžiadali viac ako 170 zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 16. októbra (TASR) - Do nových násilných potýčok demonštrantov s políciou vyústil v utorok večer druhý deň protestov proti verdiktu španielskeho najvyššieho súdu, ktorý v pondelok vymeral dlhoročné tresty väzenia deviatim bývalým katalánskym lídrom. Informovala o tom agentúra AP.Nepokoje na rôznych miestach v Barcelone i v ďalších katalánskych mestách si počas dvoch dní vyžiadali viac ako 170 zranených, medzi ktorými je aj približne 40 policajtov. Úrady zatkli neďaleko sídla španielskej vlády troch výtržníkov.Z bezpečnostných dôvodov museli v pondelok na medzinárodnom letisku zrušiť 110 a v utorok ďalších 45 letov.Iba v Barcelone sa podľa agentúry AFP v uliciach zišlo viac ako 40.000 ľudí.Podľa svedkov agentúry Reuters ďalšia vlna násilných nepokojov pokračovala v noci na stredu. Protestujúci zapaľovali uprostred barcelonských ulíc v centre mesta odpadkové koše a ďalšie predmety. Výtržnosti sa odohrávali aj na uliciach, v ktorých sídlia obchody s luxusnými módnymi značkami.Centrom protestov sa už v pondelok stalo okolie medzinárodného letiska v Barcelone. Protest zvolala skupina Tsunami Democratic podporujúca odštiepenie Katalánska. Pred vchodom do letiska El Prat sa zhromaždili tisíce demonštrantov, proti ktorým polícia viackrát zakročila, pričom použila obušky aj penové projektily. Demonštranti zase na policajtov hádzali rôzne predmety, vytvárali hmlu pomocou hasiacich prístrojov a v okolí rozbíjali okná.Rozsudok španielskeho najvyššieho súdu si v pondelok vypočulo 12 obžalovaných vrátane bývalého katalánskeho vicepremiéra Oriola Junquerasa. Troch z nich súd uznal za vinných len z občianskej neposlušnosti a do väzenia ich neposlal. Ostatných deviatich uznal súd za vinných z protištátnej činnosti a vymeral im tresty v rozmedzí 9-13 rokov.Ani jeden obžalovaný však nebol uznaný za vinného zo vzbury - s trestnou sadzbou až 25 rokov väzenia. Obvinenia súviseli so zorganizovaním nezákonného referenda o nezávislosti v októbri 2017 a následným vyhlásením Katalánskej republiky.