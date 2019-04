Protesty žltých viest sprevádzajú požiare; polícia zasahuje plynom

Na snímke požiar motocyklov počas demonštrácie hnutia tzv. žltých viest 20. apríla 2019 v Paríži. Aktivisti hnutia tzv. žltých viest v sobotu znova vyšli do ulíc francúzskych miest už 23. sobotu za sebou. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Paríž 20. apríla (TASR) - Účastníci sobotňajších protestov v rámci francúzskeho hnutia tzv. žltých viest založili v Paríži malé požiare, zatiaľ čo polícia použila na upokojenie situácie slzotvorný plyn. Protivládne demonštrácie sa konajú v rôznych častiach Paríža, ako aj v ďalších francúzskych mestách už 23. víkend po sebe, informovala tlačová agentúra AP.Parížska policajná centrála uviedla, že do skorého popoludnia bolo v súvislosti s protestmi zadržaných 126 ľudí. Policajti náhodne prekontrolovali vyše 11.000 osôb prichádzajúcich do hlavného mesta, aby sa zapojili do demonštrácií.K vypusteniu slzotvorného plynu došlo počas pochodu niekoľkotisícového davu od parížskeho sídla ministerstva financií na Námestie republiky vo východnej časti metropoly. Protestujúci podpaľovali barikády a vetvy stromov, na čo však urýchlene reagovali hasiči.Blokády ciest a dôležitých objektov vo Francúzsku sa začali 17. novembra 2018, keď ich účastníci, oblečení do reflexných žltých viest, začali protestovať proti rastúcim cenám pohonných hmôt. Protesty postupne prerástli do masového hnutia proti zvyšujúcim sa životným nákladom. Počet účastníkov protestných zhromaždení sa však znižuje.