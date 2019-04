Proti Afgancovi podozrivému zo znásilnenia vzniesli obvinenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 29. apríla (TASR) - Proti Afgancovi podozrivému zo znásilnenia v Budapešti, ktorého vzali do vyšetrovacej väzby vlani 11. novembra, vzniesli obvinenie, informoval v pondelok spravodajský server Origo.hu.Server pripomína, že podozrivý, ktorý podľa obvinenia sexuálne obťažoval aj iné ženy, po čine ušiel do Rakúska, odkiaľ bol vydaný maďarským orgánom. Hrozí mu súhrnný trest odňatia slobody až do desiatich rokov.Rakúska polícia mladého muža zadržala vlani 10. septembra pri meste Linz v rýchliku smerujúcom do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom. Bol na neho vydaný európsky zatykač a za jeho dolapenie bola vypísaná finančná odmena. Rakúske orgány podozrivého odovzdali maďarským policajtom.Afganec mal 9. septembra 2018 nadránom na toalete reštaurácie s rýchlym občerstvením v V. budapeštianskom obvode prinútiť ženu k sexuálneho aktu a potom z miesta činu ušiel.Budapeštianske veliteľstvo polície (BRFK) vtedy oznámilo, že muž sa v Maďarsku zdržiava na základe štatútu utečenca a že polícia v tejto súvislosti vytvorila špeciálnu skupinu vyšetrovateľov.