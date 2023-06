Proti hoaxom je podľa Šipoša ťažké bojovať, keď ich podporujú aj niektoré strany ako Smer

Dôležité je vzdelávať ľudí

Hlas nespochybňoval opatrenia odborníkov

3.6.2023 (SITA.sk) - Je veľmi ťažké bojovať proti hoaxom , ktoré podporujú aj niektoré politické strany, ako je Smer-SD Predseda poslaneckého klubu v NR SR, člen predsedníctva hnutia Obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti a priatelia Michal Šipoš (OĽANO) to uviedol v diskusnej relácii RTVS sobotné dialógy.Ak sa budú zakazovať dezinformačné weby, mohol by nastať opačný efekt a ešte viac by sa rozmohli.Preto je dôležité šíriť pravdu a vzdelávali mladých ľudí, čo je dezinformácia a čo skutočná pravda, konštatoval v súvislosti s vyjadrením prezidentky Zuzany Čaputovej , ktorá v rozhovore pre portál Politikov povedala, že hrozí Slovensku, že podľahne ruskej propagande.Na otázku, či Hlas-SD vytváral dezinformácie počas Covid-19 , poslanec NR SR, podpredseda strany Hlas-sociálna demokracia Richard Raši povedal, že Hlas-SD nikdy nespochybňoval opatrenia, ktoré dávali odborníci.Spochybňovali to, keď sa do pandémie zasahovalo na základe pocitov, či celoštátnym testovaním, ktorého výsledkom bolo, že SR mala po Bulharsku druhý najvyššší počet úmrtí a v porovnaní s ostatnými štátmi zomrelo o 20-tisíc ľudí viac.