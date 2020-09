Proti Írom bez zranených Dúbravku aj Škrtela, tréner Hapal zverejnil nomináciu Slovenska (video)

Zápasy proti Írsku a Škótsku

Bolestivý posť ľavého obrancu



Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie



na októbrové zápasy



Brankári: Marek Rodák (FC Fulham/Angl.), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk/Poľ.)



Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň/Poľ.), Martin Koscelník (Slovan Liberec/ČR), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Martin Valjent (RCD Mallorca/Šp.), Norbert Gyömbér (Perugia Calcio/Tal.), Lukáš Pauschek (Slovan Bratislava), Denis Vavro (Lazio Rím/Tal.), Róbert Mazáň (FK Mladá Boleslav/ČR)



Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol/Tal.), Patrik Hrošovský (KRC Genk/Belg.), Ján Greguš (Minnesota United/USA), Marek Hamšík (Ta-Lien Pro/Čína), Juraj Kucka (Parma Calcio/Tal.), Ondrej Duda (1. FC Kolín nad Rýnom/Nem.), Matúš Bero (Vitesse Arnhem/Hol.), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť/Maď.), Albert Rusnák ml. (Real Salt Lake City/USA), Lukáš Haraslín (US Sassuolo/Tal.), Jaroslav Mihalík (Lechia Gdansk/Poľ.)



Útočníci: Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam/Hol.), Michal Ďuriš (Omonia Nikózia/Cyp.), Ivan Schranz (FK Jablonec/ČR)



29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Bez brankára Martina Dúbravku aj stopéra Martina Škrtela sa budú musieť zaobísť slovenskí futbalisti v októbrovom semifinále baráže o postup na majstrovstvá Európy doma proti Írsku. Slovenská brankárska jednotka Dúbravka je dlhodobo zranený a nechytá ani vo svojom anglickom tíme Newcastle United.Skúsený obranca Škrtel síce už ukončil reprezentačnú kariéru, ale za istých okolností by si vedel predstaviť svoj návrat. S niekdajším kapitánom reprezentácie SR mal tréner Pavel Hapal podľa vlastných slov pozitívny rozhovor, ale aj Škrtel má problém a momentálne nehráva za turecký majstrovský tím Basaksehir Istanbul "Má zdravotný problém, ktorý mu neumožňuje sa pripravovať ani s klubom v Turecku. Povedali sme si, že sa k našej debate ešte vrátime. Na tento zraz nie je k dispozícii zo zdravotných dôvodov," vysvetlil Hapal na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.Hapal nominoval na súboj s Írskom 8. októbra v Bratislave (20.45 h) a tiež na dva zápasy Ligy národov Škótsko - Slovensko (11. 10. o 20.45 h v Glasgowe) a Slovensko - Izrael (14.10. od 20.45 h v Trnave) dovedna 23 hráčov do poľa a troch brankárov. Chce tým zamedziť situácii, ktorá vznikla pred necelým mesiacom.Na súboj v Izraeli vtedy neboli zďaleka k dispozícii všetci hráči, ktorí predtým boli v kádri doma proti Čechom. “Po septembrových skúsenostiach, keď sa nám hneď v prvom zápase dvaja futbalisti zranili a zdravotné problémy aj ďalšie okolnosti vyradili ďalších, nás napokon v Izraeli bolo málo. Preto sme teraz urobili cielene väčšiu nomináciu,“ vysvetlil Hapal.K súčasnej zhoršujúcej sa situácii so šírením koronavírusu a možným celoplošným zákazom futbalu od 1. októbra na Slovensku Hapal poznamenal: "Trochu som aj očakával, že sa to stane. A musím to, samozrejme, rešpektovať. Podrobil som sa testu v Česku aj po príchode na Slovensko - som negatívny. Budem ešte minimálne trikrát testovaný. Dúfam, že všetci hráči prídu negatívni. Budeme zatvorení v tzv. bubline, čo už máme tak trochu odskúšané. Verím, že na to budeme pripravení."Na otázku, prečo sa v nominácii objavil ofenzívny Róbert Mak , keď na svojom novom pôsobisku vo Ferencvárosi Budapešť zatiaľ nehráva, reprezentačný tréner odpovedal: "Takmer štvrtý týždeň sa pripravuje so svojím mužstvom. Začali sme viac komunikovať aj s kondičnými trénermi, po fyzickej stránke je pripravený. Najmä je to jeden z najskúsenejších hráčov, odohral takmer celú predchádzajúcu kvalifikáciu. Jeho skúsenosti nám môžu pomôcť."Hapal sa vyjadril aj k bolestivému postu ľavého obrancu. "Je to dlhodobý problém. Dávid Hancko je zranený, preto dostane priestor Róbert Mazáň, ktorý odohral tri dobré zápasy dobré za Mladú Boleslav. Rozhodli sme sa nominovať viac krajných obrancov, aj Lukáša Pauscheka , ktorý je alternatíva na obe strany obrany," doplnil reprezentačný tréner.