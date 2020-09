Proti Lukašenkovi opäť protestovali desaťtisíce ľudí, pochodovali aj k prezidentskému palácu (video+foto)

Polícia zatkla mnoho ľudí

Protesty vyvolali výsledky volieb

6.9.2020 - Desiatky tisíc demonštrantov v nedeľu pochodovali Minskom na protest proti dlhoročnému bieloruskému autoritárskemu prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, ktorého vyzvali na odstúpenie z funkcie.Demonštrácia v bieloruskej metropole podľa šéfa ľudskoprávnej organizácie Viasna Alesa Bialiatského prilákala viac ako 100-tisíc ľudí. Protesty sa konali aj v iných bieloruských mestách, potvrdila hovorkyňa ministerstva vnútra.Polícia a vojaci v nedeľu zablokovali centrum Minska, no demonštranti pochodovali k prezidentskému palácu. Ten sa nachádza tri kilometre od centra a jeho areál počas protestu strážili zástupy poriadkovej polície i vodný kanón.Podľa Viasny v Minsku a meste Hrodna polícia zatkla mnoho ľudí. "More ľudí nemožno zastaviť vojenským vybavením, vodnými kanónmi, propagandou a zatýkaním. Väčšina Bielorusov chce pokojnú zmenu moci a my sa pri žiadaní o ňu neunavíme," povedala pre agentúru AP Marija Kolesnikovová, líderka opozičnej Koordinačnej rady, ktorej cieľom je demokratický prechod moci v krajine.Lukašenko odmieta s radou diskutovať a viacerých jej predstaviteľov skončilo vo väzení. Jednu z nich, Oľgu Kovaľkovovú, cez víkend vyhnali z krajiny, pričom ju polícia odviezla do Poľska, píše agentúra AP.Bezprecedentne veľké a dlhé protesty vyvolali výsledky prezidentských volieb z 9. augusta. Oficiálne čísla pripisujú víťazstvo Lukašenkovi s 80% hlasov, čo mnohí považujú za zmanipulované.Prvé dni demonštrácií sprevádzali násilné zákroky polície, ktorá rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a obuškami a zadržala takmer 7000 ľudí.Stovky ľudí utrpeli zranenia a najmenej traja zomreli. Po tom, ako tvrdý zásah vyvolal medzinárodné pobúrenie, sa vláda začala vyhýbať takýmto zákrokom voči demonštrantom a protesty sa snaží ukončiť skôr vyhrážkami a selektívnym väznením aktivistov.Úrady tiež odobrali akreditáciu mnohým bieloruským novinárom a niektorých zahraničných novinárov deportovali.