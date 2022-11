Proti násiliu na ženách sa musíme postaviť všetci spoločne, odkazuje Čaputová

Nie je to jej vina

Zavádzajú opatrenia

Doba sťažuje možnosti

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Proti násiliu na ženách sa musíme postaviť všetci, ženy i muži spoločne, aby každá žena a dievča mohli na Slovensku žiť bezpečne a bez násilia. Vyzvala k tomu prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti pri príležitosti piatkového Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách.„Dôležitý je náš postoj, ktorý násilie nezľahčuje a nikdy neobviňuje ženu zo spoluzodpovednosti za násilie, ktoré je na nej páchané. Nikdy to nie je jej vina," uviedla Čaputová.Zároveň upozorňuje, že pre ženy, ktoré čelia násiliu, sú tu odborníčky, ktoré ponúkajú bezplatnú a anonymnú pomoc, napr. na nonstop národnej linke pomoci ženám zažívajúcim násilie 0800 212 212.„Chcem zopakovať, že ak zažívate násilie fyzické, psychické, sexuálne či ekonomické, ak vás partner prenasleduje a kontroluje, nie ste v tom samy," dodala prezidentka.Aj keď cesta k slobode a bezpečiu nie je jednoduchá, je to podľa Čaputovej neporovnateľne lepšia voľba ako život v násilí.Čaputová zároveň na sociálnej sieti informovala, že v prezidentskej kancelárii zavádzajú súbor opatrení zameraných na pomoc zamestnankyniam a zamestnancom zažívajúcim domáce násilie.„Chcem, aby sme boli pracovisko, ktoré je nápomocné ľuďom, ktorí zažívajú násilný vzťah. Súčasťou takéhoto vzťahu často býva aj izolácia. Práve pracovisko môže byť jedno z mála miest, kam môžu z tejto izolácie vychádzať a nájsť v ňom podporu," tvrdí prezidentka.Dodala, že vo štvrtok 24. novembra sa v rámci zavedených opatrení uskutočnilo školenie pre zamestnankyne a zamestnancov pod vedením odborníčok z mimovládnej organizácie Fenestra.„Ochranou pred telefonickým či iným prenasledovaním, bezpečnostnými opatrenia pri príchode do práce a pri odchode z práce, flexibilnou pracovnou dobou, úpravami vyplácania mzdy alebo možnosťou uložiť si veci na pracovisku môžeme vytvárať jedno z mála miest, kam môžu z tejto izolácie vychádzať a nájsť v ňom podporu," napísala prezidentka.Taktiež uviedla, že sú prvou štátnou inštitúciou, ktorá zaviedla takéto súborné opatrenia.„Osobitne dôležité je to v tejto ekonomicky náročnej dobe, ktorá sťažuje ženám ich možnosti vymaniť sa z násilia," uzavrela Čaputová.