Proti Navaľnému boli vznesené nové obvinenia, ruské úrady začali vyšetrovať rozsiahle podvody

Znak zúfalstva ruského prezidenta

Navaľného otrávili novičokom

Kremeľ obvinenia odmieta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ruské úrady v utorok zvýšili tlak na najväčšieho kritika Kremľa Alexeja Navaľného tým, že proti nemu vzniesli nové obvinenia z podvodov.Tamojší vyšetrovací výbor uviedol, že otvoril nový prípad proti 44-ročnému Navaľnému, ktorého obvinili z rozsiahlych podvodov týkajúcich sa údajného nesprávneho zaobchádzania so súkromnými darmi vo výške asi 5 miliónov dolárov jeho protikorupčnej nadácii a iným organizáciám.Navaľnyj sa momentálne zotavuje v Nemecku po augustovej otrave nervovoparalytickou látkou typu novičok, z ktorej viní Kremeľ.Na margo nových obvinení na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter poznamenal, že predstavujú znak zúfalstva ruského prezidenta Vladimira Putina "Vyzerá to tak, že Putina zachvátila hystéria. Pokúšajú sa dostať ma do väzenia za to, že som nezomrel a pátral po vinníkoch, a že dokazujem, že za tým stojí Putin," skonštatoval.Opozičný líder Navaľnyj skolaboval 20. augusta počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy. Po núdzovom pristátí lietadla ho umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti v meste Omsk, odkiaľ ho o dva dni previezli do Berlína.Odborníci z Nemecka, Francúzska, Švédska a Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) otravu pripísali nervovoparalytickej látke typu novičok sovietskej výroby.Kremeľ vytrvalo odmietal účasť na otrávení Navaľného, keďže ruské laboratóriá údajne nenašli žiadne známky otravy.Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov dokonca vyslovil obvinenie, že Navaľného mohli otráviť až v Nemecku alebo počas letu z Ruska do Berlína.