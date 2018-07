Proti návrhu dôchodkovej reformy protestovali v 39 ruských mestách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 1. júla (TASR) - V 39 mestách Ruska sa v nedeľu na výzvu vodcu opozície Alexeja Navaľného konali protesty proti zámeru ruskej vlády zvýšiť vek odchodu do dôchodku. Informovala o tom agentúra DPA.Dve najpočetnejšie zhromaždenia sa konali v sibírskych mestách Omsk a Čeľabinsk, kde sa zišlo v prvom prípade 4500 a v druhom prípade vyše 2000 ľudí. Demonštranti mali v rukách plagáty proti zvyšovaniu dôchodkového veku či upozornenie:Navaľnyj už vopred avizoval, že protesty proti zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku sa neuskutočnia v tých mestách, ktoré sú dejiskom futbalových majstrovstiev sveta, ako je Moskva či Petrohrad.Vo viacerých mestách svoje protesty proti dôchodkovej reforme organizovali aj aktivisti Komunistickej strany Ruskej federácie, strany Spravodlivé Rusko, Liberálnodemokratická strana Ruska či odborové združenie.Ruská vláda v polovici júna predložila do Štátnej dumy návrh zákona o zvýšení veku pre odchod do dôchodku - v prípade žien by malo ísť o zvýšenie zo súčasných 55 na 63 rokov a u mužov zo 60 na 65 rokov. S reformou dôchodkového systému, ak ju po vláde schváli aj Štátna duma, sa má začať v roku 2019, dokončená má byť v roku 2034.Táto reforma vyvolala pobúrenie, a to najmä u mužov. Podľa štatistických údajov Svetovej banky spred dvoch rokov sa totiž 43 percent ruských mužov nedožíva veku 65 rokov.Agentúra DPA pripomenula, že ruský premiér Dmitrij Medvedev oznámil zmeny zamýšľané vládou v deň, keď ruský národný tím hral otvárací zápas majstrovstiev sveta vo futbale, v ktorom porazil Saudskú Arábiu 5:0. V súvislosti s tým sa v Rusku objavili špekulácie, že si oznámenie dôchodkovej reformy načasoval takto zámerne, aby vďaka futbalovému zápasu od neho odpútal pozornosť.Ako spresnila ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová, v prípade odchodu do dôchodku vo vyššom veku ako teraz by sa starobný dôchodok v Rusku zvýšil v priemere o 12.000 rubľov (165 eur).