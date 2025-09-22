Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

22. septembra 2025

Proti Orbánovi v Budapešti demonštrovalo 50-tisíc ľudí



Desaťtisíce ľudí demonštrovali v Budapešti na znak nesúhlasu s tým, že maďarský premiér Viktor Orbán z míňa peniaze daňových poplatníkov na kampane na zavádzanie ...



22.9.2025 (SITA.sk) - Desaťtisíce ľudí demonštrovali v Budapešti na znak nesúhlasu s tým, že maďarský premiér Viktor Orbán z míňa peniaze daňových poplatníkov na kampane na zavádzanie voličov a rozdúchavanie nenávisti s cieľom dosahovať politické zisky. Na nedeľňajšie zhromaždenie na Námestie hrdinov prišlo približne 50-tisíc ľudí, uviedli organizátori.


Kritici tvrdia, že Orbánove multimediálne kampane, ktoré daňových poplatníkov stáli milióny eur, sa často zameriavajú na politických oponentov a posilňujú Orbánove posolstvá, ako napríklad prekážanie snahe Ukrajiny o vstup do Európskej únie.

„Naozaj, naozaj túžim po dni, keď nebudem musieť v každodennom živote pociťovať úzkosť pre politiku a tieto reklamy, ktoré nás neustále obklopujú na YouTube a na ulici,“ povedala na proteste učiteľka Sara Lindnerová.

Inžinier János Konkoly sa vyjadril, že neočakáva rýchlu zmenu. „Tí, ktorí hovoria spôsobom, ktorý sa nám nepáči, provokujú tých, ktorí by inak hovorili pekne... bude to trvať dlho, kým to utíchne,“ povedal pre agentúru AFP.



Zdroj: SITA.sk - Proti Orbánovi v Budapešti demonštrovalo 50-tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

