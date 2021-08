Proti politickej represii v Bielorusku protestovali stovky ľudí v Poľsku aj na Ukrajine

Nevzdávajú sa nádeje na zmenu

Ukrajina vyšetrí riziká pre Bielorusov

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Stovky ľudí v poľskom hlavnom meste v nedeľu protestovali proti politickej represii v susednom Bielorusku. Mnohí z účastníkov, medzi ktorými boli aj Bielorusi žijúci v poľskom exile, mali so sebou červeno-biele vlajky bieloruskej opozície a skandovali „Nech žije Bielorusko!".Demonštranti pochodovali centrom Varšavy a smerujúc k bieloruskej ambasáde prechádzali okolo veľvyslanectiev USA či Ruska. Pred ruským veľvyslanectvom rečníci obvinili ruského prezidenta Vladimira Putina z toho, že je zodpovedný za represie v Bielorusku.Organizátori varšavského pochodu uviedli, že podujatie sa konalo na znak toho, že Bielorusi v Poľsku sa nevzdávajú svojho boja za prinesenie zmeny Bielorusku. Medzi ich požiadavky patrilo aj prepustenie politických väzňov.Proti represiám v Bielorusku protestovali ľudia aj v Kyjeve, kde sa zišlo zhruba 500 Bielorusov. Demonštranti aj tu mali opozičné vlajky a transparenty s nápismi, ako napríklad „Bielorusko sa za Lukašenka stalo koncentračným táborom“ či „Severná Kórea v centre Európy“. Od medzinárodných orgánov žiadali vytvorenie tribunálu, ktorý by vyšetril Lukašenkove zločiny.„Každý deň, čo je Lukašenko pri moci, je viac obetí politickej represie, dokonca aj na Ukrajine,“ vyhlásila na zhromaždení 21-ročná Bažena Žoludzová - priateľka zosnulého bieloruského aktivistu Vitaľa Šyšova. Toho našli minulý týždeň obeseného v jednom z Kyjevských parkov a polícia okrem iného vyšetruje, či to nebola vražda, ktorá mala vyzerať ako samovražda.Po Šyšovovej smrti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že miestne bezpečnostné zložky prešetria bezpečnostné riziká pre Bielorusov, ktorí za uplynulý rok prišli na Ukrajinu.Protesty sa konali deň pred prvým výročím bieloruských prezidentských volieb, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov vyhral prezident Alexander Lukašenko. Opozícia a mnohí na Západe však výsledky považujú za zmanipulované.Voľby vyvolali masové protesty naprieč Bieloruskom, ktoré však viedli k väčším represiám Lukašenkovho režimu voči demonštrantom, disidentom a nezávislým médiám. Viac ako 35-tisíc ľudí úrady zatkli, pričom tisícky zbili a poslali do väzby. Poľsko, Ukrajina a Litva sa stali kľúčovými centrami exilového života Bielorusov.