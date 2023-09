Protiklady sa nepriťahujú, tvrdia vedci a pravdepodobnejšie je vo vzťahoch porekadlo vrana k vrane sadá

Štúdie partnerstiev od roku 1903

Menej prebádané čŕty

Extrémy v budúcnosti

13.9.2023 (SITA.sk) - Známe príslovie „Protiklady sa priťahujú“ je zrejme menej pravdivé, ako sa by sa dalo čakať. Podľa novej štúdie venujúcej sa romantickým vzťahom pre viac ako 80 % analyzovaných vlastností, od politických názorov po užívanie drog a vek, v ktorom ľudia prvýkrát mali sex, platilo, že si boli partneri často až pozoruhodne podobní.„Vrana k vrane naozaj pravdepodobnejšie sadá,“ skonštatovala doktorandka na University of Colorado Boulder a autorka štúdie zverejnenej v odbornom časopise Nature Human Behaviour Tanya Horwitz. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.Vedci v rámci štúdie preskúmali predošlé výskumy o tom, ako podobné alebo odlišné páry mali tendenciu byť. Práca pokrývala 22 čŕt v takmer 200 dokumentoch zahŕňajúcich milióny partnerstiev medzi mužmi a ženami od roku 1903.Skupina potom nadviazala na novú analýzu 133 vlastností u takmer 80-tisíc párov opačného pohlavia zapojených do projektu UK Biobank. Pretože sa správanie párov rovnakého pohlavia môže líšiť, vedci skúmajú tieto vzťahy oddelene, pripomína The Guardian.Z výskumu vyplynulo, že 82 až 89 percent skúmaných vlastností bolo u partnerov podobných a len tri percentá boli výrazne odlišné.Páry sa vo veľkom zhodovali napríklad v politických a náboženských názoroch, vzdelaní aj niektorých mierach IQ či zvykoch, ako fajčenie či pitie alkoholu.Páry mali pravdepodobne aj podobný rok narodenia a vykazovali podobnosti v prípade menej dobre prebádaných čŕt, ako napríklad koľko sexuálnych partnerov mali a či boli v detstve dojčené.Podobnosť párov však nebola jasná v každom aspekte. Výška, váha, zdravotné problémy a osobnostné črty sa medzi pármi líšili.Napríklad u extrovertov nebola väčšia pravdepodobnosť, že tvorili pár s extrovertmi, ako s introvertmi. „Skutočnosť je taká, že je to ako hodiť si mincou,“ poznamenala Horwitz.V prípadoch, ktoré by mohli byť protiklady, čo sa priťahujú, boli asociácie často slabé a neisté. To bolo vidieť napríklad u párov, ktoré sú takzvané ranné vtáčatá a noční vtáci, praváci a ľaváci či tí, ktorí majú tendenciu robiť si starosti a tí, ktorí nie.Štúdia nadväzuje na predošlé výskumy, ktoré naznačujú, že romantickí partneri majú často rovnaké základné presvedčenia, hodnoty a záľuby.Vzťahy založené na spoločnom základe môžu vzniknúť, keď ľudia vyrastajú v rovnakej oblasti, stretávajú sa s úzkou skupinou priateľov alebo sa čoraz viac podobajú, čím dlhšie spolu trávia čas.Výskumníci však poukazujú, že tvorenie párov na rovnakom základe môže mať dôsledky v budúcnosti. Ak sa vyšší ľudia spárujú s inými vyššími ľuďmi a nižší ľudia s nižšími ľuďmi, budúce generácie by mohli mať viac jedincov na extrémnych úrovniach rozloženia výšky populácie.To isté platí pre sociálne návyky a iné črty. Existujú pritom štúdie, ktoré naznačujú, že ľudia čoraz viac tvoria vzťahy na základe vzdelania, čo vyvoláva obavy z prehlbujúcej sa sociálno-ekonomickej priepasti.