Vyzývali ľudí na evakuáciu

Zvyšuje sa rozsah bojov

14.3.2024 (SITA.sk) - Ruská protivzdušná obrana zostrelila v Belgorodskej oblasti osem vzdušných cieľov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, na Telegrame to uviedol gubernátor oblasti Viačeslav Gladkov Ruské spravodajské kanály na Telegrame zároveň informujú o údajnom pokuse „ukrajinskej sabotážnej a prieskumnej skupiny“ vstúpiť na územie Belgorodskej oblasti.Protikremeľskí bojovníci z Ruského dobrovoľníckeho zboru sa však voči týmto správam ohradili a tvrdili, že to boli oni, kto zaútočil na vojenské ciele v Rusku. Vysvetlili, že boli nútení začať paľbu, pretože Rusko pokračuje v útokoch na mierumilovné dediny a mestá na Ukrajine.Dobrovoľníci z Légie Sloboda Ruska Ruského dobrovoľníckeho zboru a Sibírskeho práporu v stredu vyzvali obyvateľov Belgorodskej a Kurskej oblasti, ktorí bývajú v blízkosti vojenských objektov, aby sa evakuovali.Ukrajinská rozviedka neskôr priniesla správu, že miestne úrady v Belgorodskej a Kurskej oblasti blokujú evakuáciu a zakazujú ľuďom odísť pod hrozbou pokút a prepustenia z práce.Protiputinovskí bojovníci znova apelovali na evakuáciu vo štvrtok ráno, pričom povedali, že spustia paľbu na ruské vojenské ciele do hodiny a pol po zverejnení príspevku.Protikremeľskí bojovníci tvrdia, že s každou ďalšou operáciou na území Ruska sa rozsah bojov zvyšuje a získavajú na svoju stranu „viac delostrelectva, viac techniky a viac ľudí“.Dobrovoľník z Légie Sloboda Ruska Alexej Baranovskij vo štvrtok ráno vyhlásil, že „situácia v Kurskej oblasti je napätá a boje pokračujú v Belgorodskej oblasti“ a že ich „oslobodzovacia operácia prebieha už tri dni a bude pokračovať“.„Cieľom je v konečnom dôsledku zvrhnúť Putinov režim,“ povedal Baranovskij.