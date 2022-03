Protiletecký systém S-300 môžeme podľa Kollára dať Ukrajine len vtedy, keď budeme mať nový natrvalo

Susedovi v núdzi je nutné pomôcť

25.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko môže darovať protiletecký systém S-300 Ukrajine len vtedy, pokiaľ bude zabezpečené, že náhrada zaň tu bude natrvalo. Povedal to šéf parlamentu a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár v diskusnej relácii Na hrane televízie Joj.Zároveň pripustil, že systém S-300 je už starý niekoľko desiatok rokov a za niekoľko rokov mu vyprší životnosť. Slovensko preto podľa neho akútne potrebuje kúpiť nový systém, pravdepodobne americký Patriot „V prípade, že takýto systém mať budeme, nemám absolútne výhrady voči tomu, aby sme tento systém (S-300, pozn. SITA) posunuli na Ukrajinu," povedal Kollár s tým, že Patriot musí byť náš vlastný. Kollár zároveň skonštatoval, že susedovi v núdzi je potrebné pomôcť „nielen servítkami a acylpyrínom".Charta OSN totiž podľa neho jasne hovorí, že napadnutá krajina má právo požiadať susedné krajiny aj o vojenský materiál. „A neberie sa to ako zapojenie sa do vojenského konfliktu," zdôraznil predseda parlamentu.Aj opozičná nezaradená poslankyňa Denisa Saková (Hlas-SD) skonštatovala, že pokiaľ budú batérie Patriot na Slovensku dočasne, nemôžeme hovoriť o náhrade S-300.„Ale pokiaľ sa bavíme o tom, že tu bude Patriot nastálo, navždy, a to je jedno akým spôsobom bude zabezpečený, tak vtedy sa môžeme baviť o tom, že starý systém niekomu inému darujeme alebo predáme," povedala.