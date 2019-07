Protimonopolný úrad schválil koncentráciu Falck SK a Falck Emergency

Falck Foto: TASR - Edmund Örzsik Foto: TASR - Edmund Örzsik

Bratislava 18. júla (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR 12. júla schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Falck SK, a. s., Bratislava nad podnikateľom Falck Emergency, a. s., Bratislava. Informovala o tom Adriana Oľšavská, hovorkyňa úradu. Rozhodnutie úradu podľa hovorkyne nadobudlo právoplatnosť 15. júla.Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií podľa nej dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.Uviedla, že v predmetnom prípade ide o typ koncentrácie, ktorá z hľadiska jej formy a charakteru je zvyčajne posúdená so zjednodušeným odôvodnením, pretože ide o nadobudnutie výlučnej kontroly podnikateľa, ktorý pred koncentráciou nadobúdaný subjekt kontroloval spoločne s treťou stranou.Spresnila, že z hľadiska horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie nedochádza k zmene súťažných podmienok, keďže skupina nadobúdateľa výlučnej kontroly (Falck SK) na území SR v oblastiach podnikateľskej činnosti skupiny nadobúdaného podnikateľa pôsobí iba prostredníctvom nadobúdaného podnikateľa (Falck Emergency) a ním kontrolovaných podnikateľov.Priblížila, že z hľadiska nehorizontálnych účinkov koncentrácie vo vzťahu dodávky liekov (Falck SK prostredníctvom ALK Slovakia a LUNDBECK Slovensko) na jednej strane a poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti na druhej strane (poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovanie služieb verejnej lekárne podnikateľom Falck Emergency), vzhľadom na rozsah aktivít podnikateľa Falck Emergency v oblasti poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti, úrad neidentifikoval negatívne súťažné efekty predmetnej koncentrácie.Dodala, že skupina podnikateľov, do ktorej patrí podnikateľ Falck SK, celosvetovo poskytuje asistenčné, záchranárske, zdravotnícke a tréningové služby a ďalšie služby v oblasti zdravotníctva. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom podnikateľov ALK Slovakia, s.r.o., Bratislava (predaj liekov na imunoliečbu alergií) a LUNDBECK Slovensko, s.r.o., Bratislava (predaj liekov na liečbu Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby, afektívnych porúch a psychóz) a taktiež prostredníctvom podnikateľa Falck Emergency, nad ktorým vykonávala spoločnú kontrolu spolu s podnikateľom KPR Health Invest, a.s., Hradec Králové, Česká republika.Doplnila, že Falck Emergency vykonáva podnikateľské činnosti výhradne prostredníctvom ním kontrolovaných podnikateľov, a to Falck Záchranná, Falck Healthcare, Falck Fire Services a Falck Security Services.