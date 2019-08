Protimonopolný úrad schválil koncentráciu zamestnaneckých agentúr

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu viacerých agentúr, ktoré ponúkajú sprostredkovanie práce za úhradu a dočasné zamestnanie. Spoločnosť Manuvia, a. s., bude spolu s Elni Capital LTD a podnikateľmi Marekom Kuchtom a Danielom Bercelom kontrolovať firmy Eurotrade-SR, a. s., Edymax Flexibility, s. r. o., Edymax Europe, s. r. o., a Edymax Personal Management SE, čím sa spoločne stanú jednotkou na slovenskom trhu dočasného zamestnávania. Informoval o tom PMÚ na svojej internetovej stránke.zdôvodnil PMÚ svoje rozhodnutie. Úrad zobral do úvahy aj to, že na trhu podľa neho takmer neexistuje exkluzivita v obchodných vzťahoch a že bariéry vstupu na trh sú nízke.uviedol PMÚ v rozhodnutí, ktoré nadobudlo právoplatnosť 8. augusta.Spoločnosť Manuvia vykázala v roku 2017 tržby necelých 4,5 milióna eur, Eurotrade – SR zaznamenala v roku 2018 tržby 21,8 milióna eur, Edymax Flexibility mal v roku 2018 tržby takmer 1,9 milióna eur a Edymax Europe ukončil minulý rok s tržbami 13,3 milióna eur.