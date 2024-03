Protiputinovskí bojovníci vyzývajú ľudí v Belgorodskej a Kurskej oblasti, aby odišli z územia. Na evakuáciu môžu využiť humanitárny koridor.

Humanitárny koridor

Kremeľ mlčí

15.3.2024 (SITA.sk) - Dobrovoľníci z Légie Sloboda Ruska Ruského dobrovoľníckeho zboru a Sibírskeho práporu v stredu vyzvali obyvateľov Belgorodskej a Kurskej oblasti, aby v piatok zostali v úkrytoch. Učinili tak prostredníctvom vyhlásenia na Telegrame „Najlepším riešením v týchto dňoch by bolo odísť z územia Belgorodskej a Kurskej oblasti až do skončenia aktívnej fázy ohraničenej vojenskej operácie,“ uviedli protiputinovskí bojovníci.Dodali, že v noci z 15. na 16. marca bude zabezpečený humanitárny koridor pre tých, ktorí „sa chcú evakuovať z vojnovej zóny“.„Odporúčame každému, kto nemôže využiť humanitárny koridor a včas opustiť priestor ohraničenej vojenskej operácie, nájsť si spoľahlivé útočisko, zdržať sa prechádzok, vyhýbať sa davom ľudí a technike a pokiaľ je to možné, zostať doma alebo na bezpečných miestach. Pripomíname, že režim v Kremli pokračuje v praxi skrývania svojich jednotiek za civilistov ako za „ľudské štíty“, čo zvyšuje nebezpečenstvo pre civilistov v Belgorodskej a Kurskej oblasti. Dávajte na seba pozor a verte v naše spoločné víťazstvo,“ dodali protikremeľskí bojovníci.Podotkli, že po zatvorení humanitárneho koridoru „bude pokračovať likvidácia vojenských objektov v Belgorodskej a Kurskej oblasti až do úplného oslobodenia regiónov od vojsk kremeľského režimu“.Kremeľ síce o protiputinovských bojovníkoch mlčí, zrejme aj pod vplyvom prezidentských volieb v Rusku , no obyvatelia spomenutých oblastí húfne odchádzajú do bezpečia. Počas noci zo štvrtka na piatok podľa vyhlásenia bojovníkov na Telegrame využilo humanitárny koridor viac ako 7 600 civilných vozidiel.