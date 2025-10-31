|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 31.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurélia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. októbra 2025
Protiputinovskí partizáni pomohli v Rusku zničiť raketový systém a radarovú stanicu
Najnovšiu verziu ruského raketového systému zem-vzduch Buk-M3 a radarovú stanicu Nebo-U v ruskej Rostovskej oblasti zničili ukrajinské špeciálne ...
Zdieľať
31.10.2025 (SITA.sk) - Najnovšiu verziu ruského raketového systému zem-vzduch Buk-M3 a radarovú stanicu Nebo-U v ruskej Rostovskej oblasti zničili ukrajinské špeciálne operačné sily. Ako informuje web Ukrajinská pravda, vyhlásili to v piatok ukrajinské špeciálne sily, podľa ktorých im pomáhala aj protiputinovská ruská povstalecká skupina Čornaja Iskra.
Systém Buk-M3 aj radarová stanica Nebo-U majú hodnotu stoviek miliónov dolárov. Buk-M3 je schopný zasiahnuť ciele do vzdialenosti až 80 kilometrov a Nebo-U dokáže detegovať stíhačky na vzdialenosť až 400 kilometrov.
„Oba systémy predstavovali veľkú hrozbu pre operácie ukrajinských bojových lietadiel vo frontovej zóne a bránili ukrajinským misiám hĺbkového úderu," uviedli ukrajinské špeciálne sily.
Zdroj: SITA.sk - Protiputinovskí partizáni pomohli v Rusku zničiť raketový systém a radarovú stanicu © SITA Všetky práva vyhradené.
Systém Buk-M3 aj radarová stanica Nebo-U majú hodnotu stoviek miliónov dolárov. Buk-M3 je schopný zasiahnuť ciele do vzdialenosti až 80 kilometrov a Nebo-U dokáže detegovať stíhačky na vzdialenosť až 400 kilometrov.
„Oba systémy predstavovali veľkú hrozbu pre operácie ukrajinských bojových lietadiel vo frontovej zóne a bránili ukrajinským misiám hĺbkového úderu," uviedli ukrajinské špeciálne sily.
Zdroj: SITA.sk - Protiputinovskí partizáni pomohli v Rusku zničiť raketový systém a radarovú stanicu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dopravní policajti dostali 30 nových „mobilných kancelárií“, na mieste nehody vybavia všetku administratívu – FOTO
Dopravní policajti dostali 30 nových „mobilných kancelárií“, na mieste nehody vybavia všetku administratívu – FOTO
<< predchádzajúci článok
Schneider Electric predstavuje chladenie pre najnáročnejšie dátové centrá na svete
Schneider Electric predstavuje chladenie pre najnáročnejšie dátové centrá na svete