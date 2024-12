Protiteroristický súd odsúdil osem ľudí, sú vinní za podieľanie sa na vražde učiteľa Samuela Patyho

21.12.2024 (SITA.sk) - Francúzsky protiteroristický súd v piatok uznal vinnými osem osôb z podielu na vražde učiteľa Samuela Patyho, ktorého zavraždil islamský extrémista v roku 2020 pred školou neďaleko Paríža. Spomenutí ôsmi odsúdení boli na súde obžalovaní z pomoci páchateľovi alebo z organizovania nenávistnej kampane na internete, ktorá predchádzala vražde.Patyho, učiteľa dejepisu a geografie, zavraždili 16. októbra 2020 blízko školy v Conflans-Sainte-Honorine v parížskej metropolitnej oblasti, kde učil. Tínedžer čečenského pôvodu mu sťal hlavu pre to, že počas vyučovania žiakom rozprával o slobode prejavu a ukazoval im karikatúry proroka Mohameda.Svojim moslimským študentom pritom odporučil, aby odišli z triedy, ak si myslia, že by ich to mohlo uraziť. Otec jednej z jeho žiačok sa na učiteľa po spomenutom vyučovaní sťažoval a spustil proti nemu na internete nenávistnú kampaň.Francúzska polícia začala po vražde učiteľa záťahy na podozrivých radikálov. Vraha identifikovali ako 18-ročného Abdullakha Anzorova, ktorého krátko po útoku zastrelila polícia. Anzorov sa narodil v Moskve a bol etnický Čečenec, do Francúzska prišiel s rodinou v roku 2008 ako utečenec.