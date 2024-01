Protivládne protesty sa rozšírili, v Bratislave prišlo asi 27-tisíc ľudí a Fica posielali do Ruska či do basy (video+foto)

Výzva na zjednotenie

25.1.2024 (SITA.sk) - Protesty proti návrhom na zmeny v Trestnom zákone a rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pokračovali vo viac ako dvoch desiatkach slovenských miest. Organizovali ich ako opozičné strany, tak i občianska spoločnosť. Podporné protesty sa konali i v zahraničí, a to v Prahe a v Brne, ale aj v Krakove a Paríži.Na bratislavskom pódiu vystúpil Ladislav Snopko , osobnosť novembra 1989, a tiež manželka bývalého zástupcu šéfa policajnej inšpekcie Natália Svítková.Tá hovorila o sledovaní, a tiež osočovaní policajtov. „Lepia nám na čelá povestné terče. A tam to nekončí,“ povedala. Spomenula zastrašovanie i šikanu.Svítková sa v rámci svojho prejavu označila za členku mimoparlamentnej strany Demokrati . V závere vyzvala zhromaždenie na zjednotenie a posunutie protestov.„Táto vláda a jej konanie nebezpečné pre budúcnosť nášho štátu, musia skončiť!,“ deklarovala.Medzi vystupujúcimi bol i poslanec za stranu Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling . Lídrov koaličných strán označil za hanbu Slovenska doma i v zahraničí.Poukázal na schválenie skráteného legislatívneho konania k takzvanému „promafiánskemu balíčku“. „Ako hlboko sme už klesli, keď nám tu obvinení a obžalovaní píšu zákony?,“ pýtal sa zhromaždených.Kritizoval i nečinnosť generálneho prokurátora Maroša Žilinku či urážky premiéra Roberta Fica smerom k študentovi, ale pripomenul i dopravnú nehodu predsedu SNS Zhromaždeným sa prihovoril tiež predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka . Uviedol, že je ich na protestoch viac, ako naposledy. Koalícia je podľa neho taká nervózna, že odhodila všetky zábrany a chystá sa „znásilniť“ parlament.Šimečka kritizoval i predsedu parlamentu Petra Pellegriniho , ktorý podľa neho nevie ani autonómne riadiť parlament. Pýta sa, ako chce Pellegrini riadiť štát ako prezident.Šéf progresívcov avizoval, že ich i naďalej budú brzdiť. „Celé to dáme na Ústavný súd,“ vyhlásil.Podľa Šimečku sa tiež Pellegrini ako prezidentský kandidát obáva protestov, podľa šéfa PS je to preto, lebo sa nimi znižujú jeho šance na úspech v prezidentských voľbách.Z davu sa ozýval pokrik: „Fico do Ruska!", „Slovensko si nedáme!" či „My sme tu doma!" a „Fico do basy!". Na transparentoch bolo vidieť heslá ako „Kam vietor, tam Pelle", alebo „Mladí volia smer zahraničie".Protest, na ktorom sa podľa medializovaných informácií zúčastnilo približne 27-tisíc ľudí, ukončili štátnou hymnou.