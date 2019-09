Protivládne protesty v Hongkongu blokovala polícia i pročínske skupiny

Situácia v Hongkongu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 14. septembra (TASR) - Protivládni protestujúci V Hongkongu mali v sobotu ťažkosti s organizáciou nových demonštrácií, ktorým na miestach plánovaných zhromaždení v rôznych štvrtiach bránilo množstvo policajtov i pročínske skupiny. Informovala o tom agentúra DPA.Na pochod plánovaný vo štvrti Tchien-šuej-wej (Tin Shui Wai) v severozápadnej časti Hongkongu prišlo len niekoľko sto protestujúcich po tom, ako akcia nedostala povolenie od polície, ktorá v oblasti nasadila početných príslušníkov a zriadila cestné zátarasy na spomalenie dopravy.uviedla nemenovaná zamaskovaná protestujúca, keď sledovala, ako účastníkov začali rozháňať.Menší pochod cez zmienenú štvrť sa náhle skončil, keď polícia zabránila protestujúcim ísť ďalej, na čo sa mnohí účastníci zbavili obvyklých čiernych uniforiem a odovzdávaliako masky a prilby okolitým obyvateľom, aby sa vyhli policajnej prehliadke, približuje DPA.Skôr v priebehu dňa vypukli medzi pročínskymi a protivládnymi demonštrantmi potýčky na viacerých menších protestných akciách po Hongkongu.Stovky ľudí s čínskymi vlajkami sa zhromaždili v nákupnom centre vo štvrti Kowloon Bay, kde sa dostali do zrážky so skupinou pripravujúcou sa na jeden z protivládnych okupačných protestov, ktoré boli na popoludnie naplánované vo viacerých obchodných centrách.Medzitým vo štvrti Fortress Hill na ostrove Hongkong obyvatelia oblečení v modrých tričkách s nápismi "Milujem hongkonskú políciu" napadli okoloidúcich, informovala verejnoprávna televízia RTHK.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila v stredu 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj jej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.