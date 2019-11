Protivládne protesty v Hongkongu podporili aj starší občania

Hongkonskí demonštranti držia americké zástavy pri zásahu obrneného policajného vozidla vodou počas zrážok na hongkonskej polytechnickej univerzite v Hongkongu 17. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 30. novembra (TASR) - Stovky aktivistov v staršom veku sa dnes pripojili k mladým protivládnym demonštrantom, ktorí v uliciach Hongkongu už niekoľko mesiacov vyjadrujú nespokojnosť so zasahovaním Číny do osobitného štatútu tejto oblasti. Informovala o tom agentúra AP.Sobotňajšie zhromaždenie sa konalo v obchodnej štvrti mesta. Aktivisti počas týždňa zorganizovali niekoľko pokojných demonštrácií s cieľom vytvárať nátlak na vládu.Pekingom podporovaná správkyňa Hongkongu Carrie Lamová aj napriek svojej zdrvujúcej porážke v komunálnych voľbách dňa 24. novembra odmietla ústupky protivládnym demonštrantom. Americký prezident Donald Trump podpísal v stredu zákony o podpore prodemokratických protestov v Hongkongu.Námestník čínskeho ministra zahraničných vecí Le Jü-čcheng americkému veľvyslancovi v Pekingu Terrymu Branstadovi povedal, že tento krok Spojených štátov znamenáMasové protesty v Hongkongu vypukli 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného, autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom