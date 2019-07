Prototyp ručne robených lyží s modrotlačou predstavili na Liptove

Piaty ročník festivalu zážitkov, atrakcií, hudby a jedla pri akvaparku v Liptovskom Mikuláši Liptovfest priniesol aj pokus o vytvorenie slovenského rekordu v liptovskom odzemku či historickú prezentáciu regiónu. Na snímke chlapec zdobí lyže počas kreatívneho workshopu. V Liptovskom Mikuláši 20. júla 2019. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Liptovský Mikuláš 21. júla – Spojením ručne robených drevených lyží a poctivej modrotlačovej látky vznikol unikátny slovenský výrobok – modrotlačové lyže. Dvojica remeselných majstrov Viktor Devečka a Matej Rabada priznávajú, že pri ich výrobe museli experimentovať. Napokon sa im však podarilo vytvoriť prototyp, ktorý predstavili v sobotu(20. 7.) na Liptovfeste v Liptovskom Mikuláši.



Dvojica si padla do oka na akcii Pecha Kucha v Nitre. Napriek tomu, že Devečka je Lipták a Rabada Oravec, remeselníci sa dovtedy registrovali len cez prácu. „Viktor za mnou prišiel s tým, že by sa dalo využiť modrotlač na lyže. Tak sme sa do toho pustili,“ priblížil modrotlačiar Rabada.

Najväčšia výzva pri výrobe modrotlačových lyží bola podľa Devečku nájsť spôsob, ako správne aplikovať plátno do konštrukcie lyže. „Išlo mi o to, aby bolo originálne plátno zapracované priamo v lyži. To sa nám podarilo. Vybrali sme ľanové plátno, nakoľko má technické vlastnosti, ktoré nám vyhovujú,“ povedal.Remeselníci následne začali experimentovať s tým, akú hrúbku látky použijú, ktorý vzor sa hodí po vizuálnej stránke a takisto skúšali rôzne odtiene modrotlače. „Prototypov sme urobili sedem párov, z toho sme vytvorili dve modelové rady. Tieto dve rady majú dva rozdielne dizajny. Záujemcovia ich môžu vidieť u mňa v Liptovskom Mikuláši, donedávna boli na výstave v Galérii Petra Michala Bohúňa. Na lyže je už predobjednávkový formulár, túto sezónu budú k dispozícii,“ uviedol Devečka.Podľa Rabadu bola príroda vždy inšpiráciou pre modrotlačové vzory, preto sú aj vzory na lyžiach prírodné. „Rozdiel je len v štylizácii, teraz je prispôsobená súčasným trendom a dizajnu,“ vysvetlil modrotlačiar.Piaty ročník festivalu zážitkov, atrakcií, hudby a jedla pri akvaparku v Liptovskom Mikuláši priniesol aj pokus o vytvorenie slovenského rekordu v liptovskom odzemku či historickú prezentáciu regiónu. Podľa Kataríny Šarafínovej z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov si na dvojdňovom festivale každoročne nájdu program najrôznejšie vekové kategórie.Hlavným festivalovým dňom je sobota. Dopoludnie a skoré popoludnie bolo venované najmä deťom. Deti zabavila kúzelná mágia vďaka Talostanovi či zábavno-vzdelávacie predstavenie experimentov cez program Kúzelná fyzika. Súčasťou podujatia boli aj folklórne vystúpenia, koncerty či workshopy. „Liptovfest nie je štandardný letný festival, ponúka všehochuť toho najlepšieho z regiónu Liptov. Návštevníci tu môžu zažiť Liptov z viacerých strán – vychutnajú si súčasnosť, minulosť, tradíciu, moderné a zaujímavé atrakcie, výborné jedlo. Je to mix chutí a vôní Liptova,“ povedala Šarafínová.Podujatie spolu partnermi zorganizovalo OOCR Región Liptov. Používa naň aj prostriedky z dotácie ministerstva dopravy vo výške 15.000 eur.