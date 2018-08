Provokatívnu sochu Erdogana z Wiesbadenu odstránili

Na snímke z 28. augusta 2018 žeriev zdvíha sochu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorá jbola súčasťou festivalu umenia 'Wiesbaden Biennale' vo Wiesbadene na západe Nemecka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. augusta (TASR) - Z centra západonemeckého mesta Wiesbaden odstránili v noci na stredu provokatívnu sochu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorú tam vztýčili v pondelok v rámci prebiehajúceho festivalu umenia s mottomDôvodom stiahnutia bolo, že inštalácia podľa úradov začínala predstavovať bezpečnostný problém, uviedla agentúra AP.Masívna štvormetrová Erdoganova socha v zlatej farbe so zdvihnutou pravou rukou pripomínala svetoznámu sochu niekdajšieho irackého vládcu Saddáma Husajna, strhnutú v roku 2003 pri americkej invázii do Bagdadu. Podľa agentúry DPA inštaláciu odstránili krátko po polnoci.Socha od svojho pondelňajšieho vztýčenia vyvolala v meste rozruch i názorové strety. Stala sa totiž magnetom na pro i proti Erdoganovské prejavy a medzičasom ju pokryli grafity s neslušným obsahom.Riaditeľ miestneho divadla Uwe Eric Laufenberg však obhajoval debatu, ktorú táto inštalácia vyprovokovala. Práve to bolo totiž podľa jeho slov jej zámerom.povedal a dodal, žeVo vzťahoch medzi Ankarou a Berlínom došlo k napätiu po tom, ako Turecko zažilo neúspešný pokus o prevrat z júla 2016, v reakcii na ktorý Ankara následne pozatýkala mnoho ľudí vrátene viacerých nemeckých občanov.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan má do Nemecka o mesiac pricestovať na štátnu návštevu.