Provorova strela vybavila Flyers siedmy zápas play-off NHL, Vancouver objavil potenciál brankára Demka (video)

4.9.2020 (Webnoviny.sk) - Play-off NHL sa naďalej zamotáva a po strede ani štvrtok nepriniesol ďalšie postupujúce tímy do finále konferencií. Philadelphia na Východe a Vancouver na Západe zdolali svojich súperov aj po tretí raz a vyrovnali stav sérií na 3:3 na zápasy.Obe mužstvá sa chystajú zavŕšiť veľký obrat, keďže prehrávali už 1:3. Jediným známym finalistom konferencie je zatiaľ Tampa Bay na Východe po triumfe nad Bostonom 4:1.Vo Východnej konferencii si hráči Philadelphie poradili so súpermi z tímu New York Islanders 5:4 až po dvojnásobnom predĺžení. V 96. min ruský obranca Ivan Provorov z pozície medzi útočnými kruhmi prepálil všetko, čo mu stálo v ceste a zabezpečil pre svoj tím rozhodujúci siedmy duel. Odohrajú ho v sobotu."Už predtým sme dvakrát dokázali zvíťaziť v predĺžení a týmto odkazom žila celá naša šatňa. Nič nemeňme, len predvádzajme svoju hru, vraveli sme si. Chce to len nejako dostať puk do siete. A tak to aj bolo na konci zápasu," povedal brankár Carter Hart, so 49 zákrokmi prvá hviezda zápasu. "V zápase plnom zvratov hráči Philadelphie viedli 2:0, ale aj prehrávali 2:3 a 3:4. Napokon sa v polovici tretej tretiny Scott Laughton postaral o predĺženie, ktoré rozlúskol strelou švihom už spomenutý Provorov."Nebol to náš najlepší výkon, ale opäť sme našli cestu k víťazstvu. Tentoraz nám to trvalo dve predĺženia, ale nevzdali sme sa. Jedna skvelá strela nás udržala v hre. A presne to sme aj chceli, uchovať si ešte šancu," zhodnotil tréner Philadelphie Alain Vigneault na webe NHL.Zverenci Barryho Trotza viedli v sérii už 3:1, ale potom prišli dve predĺženia a dve nešťastné prehry s Flyers. Budú mať Islanders ešte dostatok mentálnej sily na zápas číslo 7?"Keď bojujete s nepriazňou osudu, rastiete ako tím. A to je súčasť aj nášho procesu. Ak by sme sa mali vzdať, nemá to význam. A že táto séria pokročila do siedmeho zápasu? Asi je to tak správne," skonštatoval Trotz.Zatiaľ čo vo Východnej konferencii dvakrát ušla hrobárovi Philadelphia, na Západe to isté predviedol Vancouver. Canucks zaostávali s Vegas Golden Knights 1:3 na zápasy, ale ďalšie dva duely vyhrali 2:1 a 4:0. A to najmä preto, že objavili dosiaľ skrytý potenciál brankára Thatchera Demka.V oboch zápasoch si tento nováčik v play-off pripísal dovedna 94 zákrokov z 95 striel a to sa ani raz nehralo predlženie. Za svoj chrbát pustil jediný puk a hráči Vegas po niektorých jeho zákrokoch iba krútili hlavami.Dvadsaťštyriročný Američan Demko sa stal prvým brankárom v histórii NHL, ktorý ako nováčik vychytal víťazstvá vo dvoch zápasoch po sebe, v ktorých jeho tím čelil vyradeniu."Thatcher je náš MVP oboch nocí. V hlave presne vie, čo má robiť a drží nás v hre. Je pokojný a rozvážny, má veľké sebavedomie," pochválil Demka Jake Virtanen, autor víťazného gólu vo štvrtkovom zápase. Demko sa pred letným reštartom NHL naposledy súťažne postavil medzi žŕdky 10. marca.V základnej časti výnimočne nežiaril, v 25 zápasoch si pripísal 13 víťazstiev s priemerom 3,06 inkasovaného gólu. Z prvých dvoch zápasov play-off v kariére však má priemer 0,88 gólu a úspešnosť zásahov 97,9%."Len sa snažím pomáhať, ako sa len dá. Zaostávali sme 1:3 na zápasy a náš cieľ bol vyhrať aspoň ešte jeden. Keď sa to podarilo, snažili sme sa dostať sériu do siedmeho zápasu a teraz stojíme pred veľkou výzvou," uviedol Thatcher Demko podľa TSN.Rozhodujúci duel medzi Golden Knigths a Canucks odohrajú už v piatok, čiže bezo dňa prestávky. Vancouver nebol v play-off od roku 2015 a siedmy zápas nehral od finále Stanley Cupu v roku 2011. Canucks vtedy podľahli Bostonu Bruins. Až polovica súčasných hráčov Vancouveru nikdy predtým neokúsila zápasy play-off."Už ako deti, keď sme sa dívali na zápasy play-off, nezaujímal nás prvý ani druhý, ale až ten siedmy. Na ten sme sa všetci tešili," povedal 20-ročný obranca Vancouveru Quinn Hughes, nováčik a zároveň kandidát na Calder Trophy."Dostihli sme náskok súpera 3:1 na zápasy. Sme na seba hrdí za to, čo sme dosiahli, ale spokojní stále nie sme," dodal Hughes, ktorý v 16 zápasoch play-off nazbieral 16 bodov za 2 góly a 14 asistencií.