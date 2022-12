Proxenta krízový rok 2022 využila na najväčší rast vo svojej histórii

Čo na srdci to na jazyku, nový podcast s Pavlom Kožíkom prinesie každý mesiac témy zo sveta úspechu a podnikania

Úspešný rok zhodnotil aj zakladateľ a generálny riaditeľ Proxenty Pavol Kožík: "Investície, na ktorých sa snami podieľate, vám rastú pred očami. Nejde o žiadne komplikované štruktúry, zmiešané fondy, virtuálne kryptomeny s nejasnou budúcnosťou. Naopak sú to poctivé slovenské stavby, ktorých rast môžete denne sledovať cestou do práce, potravinárska výroba, ktorej výrobky môžete nájsť na pultoch predajní či fungujúce priemyselné parky, v ktorých možno pracuje váš sused. Portfólio projektov skupiny Proxenta tvorí 16 projektov v rôznom štádiu realizácie. Ich celková trhová hodnota presiahla 480 miliónov eur."V developerskom segmente sa Proxenta cíti ako ryba vo vode a za uplynulé roky tu zaznamenala na slovenské pomery nevídaný rast. V apríli skolaudovala rezidenčný projekt BLoKK v bratislavskom Starom meste, ktorý prešiel rozsiahlou premenou. Z kancelárskej budovy sa stal objekt s modernými apartmánmi vo vysokom štandarde. V samotnom srdci Bratislavy sa blíži do finále aj výstavba projektu Kesselbauer. Všetko smeruje k tomu, že v najbližších týždňoch začne proces kolaudácie.Na začiatku októbra Proxenta získala územné rozhodnutie k projektu Stockerka v Devínskej Novej Vsi, čím sa projekt posunul bližšie k realizácii. V developerských projektoch prináša Proxenta na trh viac ako 2000 bytov. Tieto úspechy však blednú v porovnaní s tým, čo Proxenta vybuduje v najbližších rokoch. "V centre Banskej Bystrice sme kúpili lukratívny pozemok, na ktorom postavíme novú modernú mestskú štvrť Rezidencia Slovenka s viac ako 700 bytmi. Investičný zámer sme prejavili aj v Trenčíne, kde plánujeme postaviť náš doteraz najväčší projekt," odhaľuje plány Proxenty Kožík.Významné míľniky dosiahla Proxenta v roku 2022 aj v projektoch potravinárskej výroby. V závode Healthy Food Supplements (HFS) v Galante okrem vlastnej rady proteínových tyčiniek Space Protein vyrábala aj tyčinky pre rôzne domáce a zahraničné značky. Dôležitým krokom bolo uzatvorenie spolupráce so spoločnosťou LIDL, ktorá otvorila cestu na slovenský trh a aj do predajní vo viacerých krajinách sveta. Vďaka úspechu vlastnej značky proteínových tyčiniek, plánuje rozšírenie závodu o ďalšiu výrobnú linku. Ambíciou v budúcnosti je zastúpenie výrobkov minimálne v 50 krajinách sveta, čo je podľa výsledkov veľmi reálne.Signifikantným projektom v portfóliu aj naďalej zostáva potravinársky závod Proxcor v Latinskej Amerike. "Na Kube sme úspešne spustili výrobu cukroviniek. Spustením výroby zároveň stúpla aj kapitálová hodnota akcií projektu o 14,49 %. Pri plnej výrobnej kapacite, teda 17 tisíc ton cukroviniek ročne, odborníci odhadujú kapitálový nárast investície o 30 až 40 %. Projekt na Kube nás uistil v tom, že smer Latinská Amerika je obrovskou príležitosťou na investície. Výnosy, ktoré dokážete realizovať na kubánskom trhu, ďaleko prevyšujú európsky trh," hovorí Kožík, ktorý na Kube a nielen na Kube plánuje ďalšie projekty. "V hľadáčiku máme aj ďalšie závody v Havane a v meste Baracoa. Naša divízia LATAM sa navyše zameriava aj na investičné možnosti v ďalších krajinách Latinskej Ameriky."Stúpajúca miera inflácie bola v uplynulom roku čoraz viac diskutovanou témou. Ukázala, že mať úspory uložené na bankovom účte je momentálne najhoršie možné riešenie. Ľudia intenzívnejšie hľadali vhodné možnosti investovania, aby ich majetok nestrácal na hodnote, ale rástol. "V roku 2022 sme si obhájili pozíciu spoľahlivého investičného partnera. Počet investícií nám vzrástol až o 80 %. Záujem investorov prevládal najmä v priamych investíciách. Som rád, že klienti majú dôveru v naše schopnosti zveľaďovať ich majetok a že táto dôvera rastie. Dôkazom toho je aj fakt, že za 13 rokov existencie Proxenty u nás nikto neprerobil. Hlavným dôvodom dôvery je naša stabilná história a zrealizované projekty, teda úspech, ktorý je hmatateľný. Napríklad v projekte Tabáň, klienti zarobili vyše 40 % a ešte vyššie zhodnotenie očakávame v projekte Kesselbauer," hovorí Kožík.Horúcou novinkou uplynulého roka bolo spustenie vlastného podcastu Pavla Kožíka s názvom Čo na srdci to na jazyku . V podcaste Kožík rozpráva nie len o sebe a o svojich úspešných projektoch, ale aj o hodnotách, ktoré pretavuje do sveta okolo seba. Prvú epizódu je možné si vypočuť na podcastových aplikáciách alebo vo videoverzii na YouTube kanáli Proxenta Proxenta každým rokom intenzívne rastie aj dovnútra. Za posledné roky výrazne vzrástol aj počet zamestnancov, ktorí dohliadajú na investície klientov a zabezpečujú fungovanie jednotlivých projektov. "Ďakujem všetkým kolegom a partnerom, s ktorými môžem realizovať všetky naše vízie a úspechy. Na záver prajem pokojné prežitie vianočných sviatkov a do roku 2023 veľa zdravia, síl a energie," dodáva Pavol Kožík.