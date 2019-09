Prozaik, básnik a politický väzeň Rudolf Dobiáš oslavuje 85 rokov

Spisovateľ Rudolf Dobiáš, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Dobrá/Bratislava 28. septembra (TASR) - Prozaik, básnik, autor kníh pre deti Rudolf Dobiáš, ktorého život poznačila komunistická éra a predovšetkým temné 50. roky minulého storočia, bude mať v nedeľu 29. septembra 85 rokov.Autora, ktorý v známej próze Temná zeleň (1996) opísal neľahké roky strávené v komunistických lágroch, navrhol Spolok nezávislých spisovateľov na Nobelovu cenu za literatúru.Rudolf Dobiáš sa narodil 29. septembra 1934 v obci Dobrá neďaleko Trenčína. V rodisku nadobudol základné vzdelanie a maturitu zložil v roku 1953 na trenčianskom gymnáziu. Po letných prázdninách, ktoré strávil na brigáde ako figurant u zememeračov, začal študovať na slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte v tom istom roku ho zatkla ako 18-ročného Štátna bezpečnosť (ŠtB).Za všetko mohla karikatúra nájdená v učebnici. Pred februárovými udalosťami z roku 1948 bol Rudolf Dobiáš skautom a družinovým radcom oddielu v Trenčianskej Teplej. Po komunistickom zákaze skautingu sa ich oddiel pokúsil ilegálne pôsobiť aj prostredníctvom vydávania letákov. Jeden z takýchto letákov, na ktorom bola karikatúra Stalina a Gottwalda, našiel jeden z učiteľov v učebnici osemročného školáka z Dobrej. Učiteľ leták odniesol do Trenčína na ŠtB a začalo sa vyšetrovanie.Rudolfa Dobiáša tesne pred Vianocami 21. decembra 1953 zatkli, obvinili z protištátnej činnosti a velezrady a po vykonštruovanom procese odsúdili na 18 rokov väzenia. Sedem rokov strávil vo komunistických nápravných zariadeniach - pracovných táboroch na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbramsku. V máji 1960 ho prepustili na základe amnestie.Po prepustení nastúpil na základnú vojenskú službu, po ktorej pracoval v rokoch 1963-1964 ako baník v Novákoch. V rokoch 1965-1975 bol robotníkom a technikom v závode Slovlik Trenčín. Medzitým v rokoch 1966-1969 absolvoval nadstavbové štúdium na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave. Spisovateľom v slobodnom povolaní bol v rokoch 1975-1987. Potom do roku 1989 pôsobil ako vychovávateľ v Domove mládeže. Prvé roky 1990-1993 slobody po Nežnej revolúcii sa venoval novinárskej práci v Slovenskom denníku. Viac ako dve desaťročia je aktívnym členom Konfederácie politických väzňov a redaktorom jej časopisu Svedectvo.Do literatúry vstúpil v polovici 70. rokov 20. storočia ako rozhlasový dramatik a autor kníh pre deti. Pre deti a mládež písal poéziu aj prózu a je autorom vyše 30 rozprávkových hier. Knižne debutoval leporelom Vravia vranám vrabce (1973). Deťom venoval aj zbierku básní Vietor v klobúku (1976). Poviedky a rozprávky pre deti zhrnul do kníh Veľké biele vtáky (1976), Hrdličky (1977), Lupeň zlatej ruže (1979), Rozprávka o lastovičke (1980), Prvý sneh (1986) a Motýľ v škrupinke (1990). Je tiež autorom dvoch zbierok intímnej lyriky Slávnosti jari (1977) a Medzi trávou a vetrom (2004).Nielen svoj, ale aj ťažký osud iných ľudí postihnutých komunistickou totalitou opísal Rudolf Dobiáš v prózach Temná zeleň (1996), Tajní ľudia (1999), Zvony a hroby (2000), Znovuzrodenie (2007) či v rozhlasovej hre Návšteva z Kalifornie (1996).Bol aj zostavovateľom antológie Básnici za mrežami (2010) a spoluautorom trojdielneho zborníka Triedni nepriatelia, ktorý predstavuje jeden z najkomplexnejších pohľadov na osudy jednotlivcov postihnutých bývalým komunistickým režimom.V roku 2009 dostal Rudolf Dobiáš Prémiu Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za básnickú zbierku Litánie k slobode (2009). Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v novembri 2013 mu udelili Cenu Trojruža za súbor prozaických a rozhlasovo-dramatických diel, v ktorých sugestívnym spôsobom ochraňuje jedinečné citové i mravné hodnoty detského sveta.Prezident SR Ivan Gašparovič udelil v januári 2014 Rudolfovi Dobiášovi Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd.www.upn.gov.sk; Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov; Slovenská národná knižnica, Martin 2001