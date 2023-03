Prvá časť volebného programu Smeru má názov Návrat suverenity do slovenskej zahraničnej politiky a šéfom bude Kaliňák (video)

Bratislava mesto

Návrat k myšlienkam V4

Zverejnenie zápisníc

28.3.2023 (SITA.sk) - Šéfom volebného štábu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) pre septembrové parlamentné voľby bude Robert Kaliňák. Uviedol to predseda Smeru-SD Robert Fico na utorkovej tlačovej besede po rokovaní predsedníctva strany. Zodpovednosť za financovanie volebnej kampane bude mať generálny manažér strany Marián Saloň. Smer-SD sa zároveň rozhodol zrušiť všetky okresné organizácie v Bratislave od I až po V a vytvoriť jednu organizáciu, ktorá sa bude nazývať Bratislava mesto.„Za predsedu tejto organizácie predsedníctvo vymenovalo Jána Mažgúta," informoval Fico. Dodal, že na rokovaní schválili aj prvú časť volebného programu, ktorú nazvali Návrat suverenity do slovenskej zahraničnej politiky.„Naša ambícia, pokiaľ ide o kampaň v týchto voľbách, je rovnaká. Slovenská zahraničná politika je len jednou z politík, musí slúžiť na presadzovanie národno-štátnych záujmov Slovenska. Musí vychádzať z rešpektovania iných krajín, že sa rozhodli ísť inou cestou vládnutia," uviedol predseda Smeru-SD.Fico taktiež informoval, že ich program je postavený na členstve Slovenskej republiky v Európskej únii NATO a dodal, že osobitnú pozornosť venujú V4.„Ak bude Smer-SD vo vláde, bude presadzovať návrat k myšlienkam V4 ako efektívnej a regionálnej spolupráce. Záleží nám na unikátnom vzťahu s Českou republikou. Osobitne nám záleží na dobrých vzťahoch s Maďarskom," povedal.Robert Fico na tlačovej besede spomenul aj novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva od nezaradeného poslanca Eduarda Kočiša (Republika). Návrh prešiel do druhého čítania. Poslanec navrhuje, aby zápisnice z volebných komisií boli zverejňované na internetovej stránke príslušnej obce či mesta a taktiež navrhuje, aby sa z nich dali urobiť kópie a zápisky.„S hrôzou sme zistili, že poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, strany Sloboda a Solidarita a Za ľudí tento návrh zákona odmietli. Prečo títo veľkí demokrati odmietli prijatie zákona, ktorý umožňuje zverejnenie zápisníc?," spýtal sa Fico. Dodal, že k novele zákona v druhom čítaní podajú niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa budú týkať kontroly Štatistického úradu SR.