Prvá dáma USA: Ženy obviňujúce mužov by mali ukázať dôkazy

Melania Trumpová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. októbra (TASR) - Ženy, ktoré vznesú obvinenia zo sexuálneho zneužitia,a podporiť, rovnako však aj mužov. Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová to uviedla počas návštevy Kene v rozhovore, z ktorého časti v stredu odvysielala stanica ABC.Ak existujú obvinenia, musia existovať aj- a žalujúci by mali, pokračovala manželka amerického prezidenta.Na otázku, či podporuje hnutie MeToo, Američanka pôvodom zo Slovinska odpovedala:Trumpovej manžel, ktorého samotného zo sexuálneho útoku obvinilo viacero žien, nedávno vyhlásil, že pre mužov čeliacich obvineniam spred mnohých rokov nastal. To isté podľa neho platí aj pre nového konzervatívneho sudcu Najvyššieho súdu Spojených štátov Bretta Kavanaugha. Prezidentovho nominanta totiž tesne pred hlasovaním o jeho vymenovaní obvinilo niekoľko žien zo sexuálneho útoku. Trump i Kavanaugh všetky obvinenia popreli, dodala AP.